"Nisam razmišljao o posljedicama": Glumac iz serije "Ubice mog oca" imao ozbiljnih problema sa zakonom

Glumac Miloš Petrović Trojpec (38) najveću popularnost stekao je ulogama u serijama "Južni Vetar, "Klan", "Ubice mog oca", a malo ko zna da je prije glumačke karijere godinama radio na građevini, te da se jedno vrijeme našao u lošem društvu.

Miloš Petrović, svima poznatiji kao Trojpec tada je otkrio da je odrastao na ulici, da se na sve moguće načine snalazio za novac, ali i da su pucali na njega i potezali noževe.

"Odrastao sam u Šumicama na Voždovcu, ali sam proveo veliki dio života na Čuburi kod bake i deke. Moj temperament i karakter, i moje ljudske osobine su me orijentisale na stranu tvrđih momaka. Naročito kada sam ušao u pubertet i kada sam već dobio neku snagu. Nisam skidao nikada nikome patike, niti mi je to ikada padalo na pamet, niti sam krao telefone, niti bilo šta, ali to se radilo u mom okruženju. Naročito je Šumica ispod Jedanaeste gimnazije bila jako povoljan teren za to. Nisam nikad to odobravao, niti bio u tom smjeru", započeo je priču Miloš tada.

"Imao sam problem sa zakonom"

"Više sam bio tu sa starijima koji su se bavili mutnim radnjama, a ja povodljiv u pubertetu. Nisam iz imućne porodice, nismo bili siromašni naravno, ali ta neka srednja klasa. Moji su fakultetski obrazovani elektroinženjer otac, građevinski inženjer majka, borili su se svim snagama sa svojih deset prstiju kroz život i sve su sami stekli. Nikada nisu imali neke zaleđine, i ja sam tako vaspitavan. I negdje, poštena je životna borba bila uvijek. Tako sam vaspitan i to sam prenio na ulicu. Suštinski, karakter mi je takav da sam volio da zasmijavam, bio sam hrabar. Išao sam glavom gdje neko neće nogom. Jasno je bilo da sam, naročito u tim godinama bio spreman na sve, nisam razmišljao o posljedicama", rekao je Tropejc pa dodao:

"Neću da vam dajem radnju, kada bih vam to ispričao, morao bih da vas ubijem. Šalim se. Suštinski sam imao problema sa zakonom. Bio sam povodljiv. Morao sam da se snalazim za svoj džeparac, falilo mi je para uvijek, kao i svima. Nisam radio nečasne radnje za novac. Ali tako to uvijek ide sa starijima, oni prepoznaju ko je kvalitetan materijal za obradu, da se uposli. Tako je bilo usmjereno moje odrastanje na ulici", rekao je glumac u jednoj emisiji.

"Nisam bio ranjen. Imao sam razne neke kritične situacije, potezanja noževa, i imao sam situaciju kada je pucano na mene", završio je.

