Pojavile se fotografije Milice Pavlović: Ovako je pjevačica izgledala prije 12 godina

Izvor: M.M./ATAIMAGES

Mlada muzička zvezda Milica Pavlović svakodnevno se sprema za svoj završni koncert u okviru turneje “Lav” koji će se održati 10. maja u dvorani “Skenderija” u Sarajevu, a nedavno je boravila u ovom gradu gdje je prošetala Baščaršijom kako bi se družila sa fanovima i medijima.

Ovo nije prvi put da je Milica prošetala čaršijom, a sada su se pojavile fotografije koje to i potvrđuju.

Milica je posjetila sarajevsku čaršiju 2013. godine kada je cijeli region plesao u ritmu pjesme “Tango”, a već tada se znalo da će postati velika muzička zvijezda, kako su najveći muzički stručnjaci i prognozirali kada se prvi put pojavila na sceni.

Izvor: Nikola Radišić/Privatna arhiva

Tome svjedoči i sve ono što je za 13 godina karijere napravila – pet uspješnih albuma, prvi je mladi izvođač koji je prošle godine ostvario milijardu pregleda na sajtu “Jutjub”, EP koji je izdala kao zahvalnost svojoj publici, dobitnik je brojnih muzičkih nagrada iz čitavog regiona, debitovala je kao glumica i to glavnom ulogom u seriji “Pjevačica”, imala je i svoj modni brend sa poznatom dizajnerkom Biljanom Tipsarević.

Te 2013. godine Milicu je u Sarajevu ugostio pjevač Amar Gile Jašarspahić, koji je u tom trenutku bio jedan od takmičara u muzičkom šouu “Zvijezde Granda”, i pokazao joj znamenitosti grada, između ostalog, i Baščaršiju.

Izvor: Nikola Radišić/Privatna arhiva

Priču da joj je baš Amar Gile pokazao gdje se šta nalazi, gde može da kupi nakit, a i gde su dobri slatkiši Milica je nedavno podijelila sa medijima, a fanovi su pronašli fotografiju njih dvoje, koja kruži posljednjih dana na društvenim mrežama.

Da ko popije vodu sa česme “Sebilj” vrati se opet na isto mesto pokazalo se i u slučaju regionalne muzičke zvezde, koja je prošetala Baščaršijom ponovo 2019. godine.

Kao zaštitno lice poznatog evropskog brenda obuće Milica je, u okviru promocije svoje kolekcije cipela, još jednom uživala čarima ovog dijela Sarajeva.

"Zaista sam jedva čekala da se vratim. Mislim da nije slučajno to što se desilo da završni koncert u okviru turneje Lav bude u Sarajevu. Mogu da kažem da je ovo grad po mojoj mjeri. Turneju završavamo u velikom stilu sa M binom kakva je bila i u Zagrebu i Beogradu", rekla je nedavno Milica na druženju sa medijima i dodala:

"Koncert sadrži pet činova, biće suza, smijeha, muzike, plesa - to vam garantujem. Zašto kažem suza? Zato što postoji jedan emotivni video koji su napravili moji saradnici, a u kojem je opisana moja životnna priča i moje odrastanje sa bakom i dekom, Radom i Vladimirom. Iako sam ja ispričala svoju životnu priču, svaki put da gledamo snimke sa koncerta vidimo koliko je suza bilo u publici i koliko je ljude dirnuo taj intro. Mislim da je to zbog njihovih ličnih priča, a meni je bio cilj da na samom kraju pošaljete poruku nekome koga volite jer nikada ne znate kada će možda biti kasno. Ja bih sada baki i deki svašta rekla, ali nemam priliku za to, na žalost", iskrena je bila muzička zvijezda.

Kako saznajemo, zainteresovanost za završni šou u okviru turneje "Lav“ je velika, a organizatori očekuju da će za nekoliko dana karte već biti rasprodate.