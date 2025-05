Najpoznatiji voditelj nazvao Kanjea Vesta kukavicom: Reper napravio scenu i napustio intervju

Kanje Vest je uvrijeđeno ustao i napustio intervju sa čuvenim engleskim voditeljem Pirsom Morganom, zbog jednog pitanja.

Kanje Vest, koji je nedavno zvanično promijenio ime u "Je", uvrijedio se kada ga je Pirs Morgan upitao da potvrdi da ima 32 miliona pratilaca na mreži X.

Reper je prekinuo čuvenog voditelja kao da ga je upravo uvrijedio: "Gledaj sad. Nećeš mi skratiti k**ac, brate", rekao je zbunjenom Morganu, koji je zatim tokom razgovora ispravio broj na 33 miliona.

Vest nije potvrdio tačan broj pratilaca koje ima na platformi, prije nego što je Morganu rekao: "Ja sam dar, brate", i potom se uporedio sa muzičkim legendama Džonom Lenonom i Majklom Džeksonom.

"Ti sada ne preuzimaš odgovornost", rekao je Kanje Vest. "Ne, gospodine, ovo je ono što dobijaš za sada, možemo se vratiti na to kad budeš umio da brojiš." Zatim je skinuo slušalicu i izašao iz kadra. Njegov prijatelj, Sniko, desničarski influenser, ostao je sam i sa nelagodom rekao Morganu: "To je to od Je-a“, i zahvalio mu što ga je ugostio u emisiji.

Dok je Vest bio iznerviran što je Morgan umanjio broj njegovih pratilaca na društvenim mrežama, u vrijeme objavljivanja teksta, reper i bivši muž Kim Kardašijan imao je 67.500 pratilaca. Više puta je bio suspendovan i vraćan na mrežu X zbog antisemitskih komentara, uključujući i objavu iz februara u kojoj je napisao: "Ja sam nacista."

U prošlosti, bio je privremeno suspendovan sa Instagrama, gdje trenutno ima 20 miliona pratilaca. U aprilu, kako je tada prenio Forbes, Vest "nije izdržao ni 10 minuta" na Twitchu prije nego što je dobio zabranu.

Morgan je podijelio snimak intervjua na mreži X uz komentar: "Je je zaista napustio intervju, poslije dva minuta... jer je cvileća mala kukavica koja nije htjela da mu postavim pitanje zašto je postao odvratan obožavalac Hitlera i naci-naklonjeni antisemitista. Rado ću nastaviti intervju kad/ako smogneš mu*a, Kanje".

