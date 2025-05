Iznijela stravične detalje: Svjedočenje Didijeve bivše djevojke zgrozilo javnost

Kesi Ventura pojavila se na suđenju bišem partneru, reperu Paf Didiju i iznijela stravične detalje iz veze koja je trajala skoro deset godina.

Počelo je suđenje protiv ozloglašenog repera Šona Kombsa, poznatijeg kao Paf Didi, a juče su iskaze dali njegova bivša partnerka Kesi Ventura i muškarac koji je bio unajmljen kao poslovna pratnja Danijel Filip.

Kesi Ventura je bila sa Didijem skoro 10 godina, na suđenju je rekla da ga je upoznala kada je imala 19 godina, a da je već godinu dana kasnije postala "redovna" na njegovim ozloglašenim žurkama.

"Prvi put sam učestvovala u tako nečem, davao mi je tablete i brzo sam shvatila da sam tu za njegovo uživanje, voajerizam. Morala bih da angažujem poslovnu pratnju, koju bi on odobrio, a onda imala odnose dok je on bio u sobi i gledao", rekla je pjevačica, čiji je snimak čak prikazan u sudnici.

U pitanju je snimak sigurnosne kamere iz hotela na kojem se vidi kako je Paf Dedi bije i šutira, a Kesi je otkrila i da to nije prvi put da je dobila batine od njega.

"Mnogo puta me je tukao, a ovdje me je tukao jer sam željela da odem sa 'frik žurke' ranije, prije nego što je završena. Imala sam premijeru to veče i pokušala sam da se iskradem iz sobe, cipele sam stavila u tašnu jer je tako bilo brže, ali on me je sustigao", rekla je pjevačica koja je u sudnicu došla u osmom mjesecu trudnoće.

Između ostalog je otkrila i da je reper po kući "ostavljao pištolje kako bi je zastrašio da ne bi otišla", ali i da joj je jednom prilikom, tokom odnosa, muškarac iz poslovne pratnje mokrio u usta pred reperom.

Kasnije je svjedočio i Danijel Filip, muškarac koji je radio kao eskort, koji je i imao odnose sa Venturom dok je "Paf Didi sjedio sa strane i samozadovoljavao se dok je gledao".

Filip je rekao da je svjedočio nasilnom ponašanju Paf Dedija prema Kesi Venturi, a njegove kćerke, 19-godišnja Čens i 18-godišnje blizanke D'Lajla i Džesi Kombs, nisu mogle da slušaju ovo svjedočenje, pa su napustile sudnicu.

Šon Kombs se prema optužbi iz 2024. tereti da je koristio svoju slavu kako bi namamio žene i prisiljavao ih da učestvuju u takovanim frik zabavama gdje su se dešavale razne bizarnosti. Reper je negirao sve optužnice.

Pomoćnik američkog državnog tužioca Emili Džonson rekla je na sudu da je Kombs eskort radniku naredio da urinira u usta Kesi Venture, a ona je izjavila da je imala "osjećaj da se guši", dok se to odigravalo.

Napomenula je da je Paf Dedi kog prati i ova optužba, "fizički zlostavljao i iskorišćavao" Venturu i da ju je prisiljavao na se*s s muškarcima dok je on sve gledao. Jedne noći saznao je da se Kesi viđa sa drugim muškarcem.

"Bijesan je krenuo u potragu za njom. Rekao je da će ubiti tog muškarca", rekla je Emili Džonson i dodala da je Kombs provalio u kuću bivše djevojke, ali da tamo nije bilo nikoga pa je nastavio potragu. Kad je našao Kesi, "brutalno ju je pretukao, udarao ju je nogama u leđa i bacao okolo kao lutku".

To je jedan od brojnih zločina Paf Dedija, a zlodjela su se odvijala tokom dvije decenije, rečeno je na sudu.

Na sudu je svjedočio i bivši radnik hotela gdje je Paf Dedi pretukao Venturu, on danas radi kao policajac u Los Anđelesu. Sreo je repera i Venturu ubrzo nakon što se nasilje desilo.

"Bila je uplašena. Nisam mogao da joj vidim lice. Kombs mi je rekao da su se posvađali. Krenuo sam nazad, a on me je pozvao, dao mi je vreću punu novca, bacio ju je na pod i rekao: "Nemoj nikome da kažeš za ovo".

Novac je odbio, a kada je sustigao Kesi, oko joj je bilo ljubičasto. Nije željela da pozove policiju. "Samo mi je rekla da želi da ode odatle".

