Ne radi nigdje, a na mrežama sve pršti od luksuza: Ivana Stamenković Sindi otkrila odakle joj pare

Ivana Stamenković Sindi je nakon napuštanja grupe Models počela solo karijeru, ali je i od nje odustala

Izvor: Instagram printscreen / sindi_models

Pjevačica i bivša modelsica Ivana Stamenković Sindi, mnoge je iznenadila kada je jednom prilikom rekla da živi lagodno, a da nigdje ne radi.

Sindi je objasnila ona je radila nekoliko poslova ranije, te je sada zrela za penziju.

"Radim razne vrste reklama na Instagramu, tako da je to ono sada čime se bavim. Radila sam i dugi niz godina od svoje 14 godine tako da sada mogu da budem i u penziji, valjda sam i zaslužila", rekla je pjevačica i otkrila da li od svega toga može dobro da se zaradi.

"Može, ako dobro radite to što radite i taj posao dobro obavljate, onda vas angažuju razne kuće. Nećemo o ciframa sada, ali to je otprilike to", rekla je Sindi.

(Kurir, MONDO)