Duško Tošić se povlači iz ugostiteljstva: Bivši Jelene Karleuše donio definitivnu odluku

Duško Tošić je shvatio da mu pomenuti projekat oduzima previše vremena.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Duško Tošić je u septembru prošle godine otvorio restoran na Novom Beogradu, a sada napušta ugostiteljstvo. Kako saznaju mediji, sportista je shvatio da taj biznis nije za njega, te da mu oduzima dosta vremena, pa je riješio da se iz njega povuče.

Nakon što je završio s profesionalnom karijerom fudbalera, on se najprije oprobao u ugostiteljstvu, a nedavno i kao investitor, o čemu su mediji već već pisali. Pliva odlično i u menadžerskim vodama, što mu je uža specijalnost, ali s prijateljem ulaže novac u nekretnine.

"Duško je veliki hedonista i želio je da se oprba u grani ugostiteljstva, ali poslije osam mjeseci je riješio da se povuče iz ugostiteljstva. On voli da radi i da stvara, a često i eksperimentiše sa projektima. Posao i djeca su mu glavna preokupacija. Ima prijatelje s kojima odlično sarađuje. Proputovao je svijet i tačno zna šta mu se isplati da radi, a šta ne. Izlazi iz restorana koji je otvorio sa prijateljim, ali taj objekat i dalje nastavlja da radi punom parom."

Podsjetimo, Tošić ima bogatu fudbalsku karijeru, ali život ga nije mazio. Imao je teško djetinjstvo u selu nadomak Zrenjanina dok su njegovi roditelji jedva zarađivali za osnovne životne namirnice.

Apartmani u Crnoj Gori

Tošić trenutno gradi luksuzne apartmane za izdavanje i prodaju u Crnoj Gori. Tošić je na društvenim mrežama podijelio fotografiju projekta koji uskoro počinje s realizacijom, ali nije iznosio detalje.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Ovoga ljeta, kako stvari stoje, on će najviše vremena da provodi na Crnogorskom primorju. Lokacija gdje zidaju nekretninu je odlično pozicionirana. More je odmah u blizini te gradnje, pa će lako biti za prodaju. Tu je cijeli tim ljudi koji radi, ali Duško je u sve upućen. On i te kako vodi računa gdje i na koji način ulaže i svoje vrijeme i novac".



(Kurir/ Mondo)