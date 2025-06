Šok preokret u slučaju Blejk Lajvli i Džastina Baldonija: Odustala od tužbe kada joj je tražio medicinske dokaze

Glumica Blejk Lajvli odustala je od tužbe protiv Džastina Baldonija nakon što ga je optužila da joj je nanio emocionalni stres na snimanju filma "It Ends with Us"

Glumica Blejkl Lajvli mesecima unazad privlači pažnju javnosti zbog optužbi koje je iznijela na račun kolege Džastina Baldonija sa kojim je igrala u drami "It Ends With Us", međutim, od samog početka, njena priča je imala mnogo rupa koje se nisu "gađale" sa dokazima.

Mnogi su mišljenja da je to bio samo njen način da se "opere" nakon bruke zbog načina na koji je reklamirala film. Podsjetimo, ona je dramu predstavljala kao nešto zabavno, što treba gledati u "šarenoj haljini sa cvijećem, sa drugaricama", dok zapravo posredi mučna, teška priča sa nasiljem, i psihološkom manipulacijom.

Da ne govorimo što je sve vrijeme gurala svog supruga u scenario, i promovisala svoj brend tokom promocije samog filma. Sporno je bilo i kako je odgovorila na pitanje novinara: "Šta bi posavetovala žrtve nasilja koje bi vam prišle nakon ovog filma", na šta je rekla: "Da neće možda da im dam i svoj broj telefona, adresu...".

I umjesto da izađe u javnost i kaže izvini, sav svoj bes usmjerila je na Baldonija, koji je bio jedan od producenata iznevši niz optužbi za emocinalni stres, i navodna poniženja koja je trpela na snimanju.

I svijet bi ostao na njenoj strani da Baldoni nije izašao u javnost sa čvrstim dokazima u vidu video i audio snimaka, i poruka koji su pokazali drugu stranu "medalje".

Blejk odustala od tužbe

Na jednom od posljednjih ročišta, Baldoni je zahtjevao medicinsku dokumentaciju koja bi dokazala da je Lajvli zaista prošla kroz emocionalni stres, međutim, tada je usljedio šok - Blejk od odustala od tužbe!

Međutim, postoji kvaka, iako su ove dvije optužbe povučene, Lajvli je to učinila bez predrasuda, što znači da ih može ponovo podnijeti. To je izazvalo novu rundu pravnih dopisa, a tim Džastina Baldonija ljutito tvrdi da glumica pokušava "da ima i jare i pare", zahtevajući da ispuni njihov "razuman" zahtjev da dostavi medicinsku dokumentaciju.

Njen tim se oglasio za Daily Mail rečima: "Gospođa Lajvli i dalje tvrdi da je pretrpela emocionalni stres, kao deo drugih ozbiljnih optužbi, uključujući se*sualno uznemiravanje, odmazdu i ogromnu novčanu štetu po svim tačkama tužbe".

Iako je Lajvli sada povukla optužbe vezane za emocionalni stres, Baldoni i dalje mora da se brani od drugih njenih tvrdnji - uključujući se*sualno uznemiravanje i organizovanu kampanju blaćenja protiv nje.

Baldoni, koji ima 41 godinu, istovremeno vodi kontratužbu vrijednu 400 miliona dolara, tvrdeći da je Lajvli narušila njegovu reputaciju i karijeru lažnim optužbama.

Najnoviji obrt u ovom pravnom haosu dolazi nakon što su se dvije strane sudarile oko njegovog pokušaja da pozove Tejlor Svift kao svjedoka, nekadašnju najbolju prijateljicu Lajvlijeve.

Tejlor Svift je bila kratko uvučena u pravni spor kada su se pojavile tvrdnje da je Blejk Lajvli koristila nju i Rajana Rejnoldsa da izvrši pritisak na Džastina Baldonija zbog scenarija. Lajvli je navodno prijetila da će objaviti lične poruke ako Svift ne stane na njenu stranu.

Sud je odbacio poziv Sviftovoj, ali je Lajvli i dalje dužna da svjedoči, što sada pokušava da izbjegne. U međuvremenu je povukla tužbu za emocionalni stres, dok je prijateljstvo sa Svift narušeno i pod lupom javnosti.

Inače, Baldonijevom pravnom timu pridružila se iskusna advokatica Elin S. Garofalo, koja je ranije sarađivala sa Tejlor Svift, što je izazvalo spekulacije da je pjevačica možda lično umiješana.

Prema pisanju DailyMaila, Sviftin otac je navodno dostavio dokaze Baldonijevim advokatima, tvrdeći da je Blejk Lajvli pretila objavljivanjem privatnih poruka ako joj Tejlor ne pruži podršku.

Spor je počeo nakon što je Lajvli tužila Baldonija za seksualno uznemiravanje, a on je odgovorio kontratužbom za klevetu. Obje strane negiraju optužbe, a suđenje je zakazano za mart 2026. godine.

