Iz "Bejvoča" otišao na građevinu: Najzgodniji spasilac zaveo Pamelu Anderson, pa sve napustio iz jednog razloga

Zavodnik iz '90-ih Dejvid Šarve otkrio zašto je pobjegao iz Holivuda nakon slave u seriji "Čuvari plaže".

Izvor: YouTube/Baywatch

Nekadašnja zvijezda serije "Baywatch" Dejvid Šarve napustio je Holivud kako bi se bavio građevinom – i kaže da nimalo ne žali zbog te odluke.

"Ne nedostaje mi slava", rekao je Šarve (53) za magazin "People". „Ne nedostaje mi ni količina posla koju smo imali, jer smo radili jako mnogo, a na taj način je veoma teško odgajati porodicu. Divim se svim glumcima koji imaju porodice i uspijevaju da to usklade.“

Šarve je bio poznat i po vezi s koleginicom iz serije, Pamelom Anderson (58), s kojom je bio 1992. godine. Rođeni Francuz glumio je lik Meta Brodija u hit seriji od 1992. do 1995. godine.

Izvor: YouTube/Baywatch

"Nedostaje mi druženje koje sam imao s ljudima na setu", rekao je. "Tada smo imali producente stare škole i ljude koji su radili kao tim, kao prava porodica".

U filmu "Baywatch" iz 2017. godine, ulogu Meta Brodija igrao je Zek Efron.

Nakon "Baywatcha", Šarve se pojavio u seriji "Melrose Place" od 1996. do 1998. godine, kao i u serijama poput "Seduced and Betrayed" i u rijalitiju "The Superstars" (ABC, 2009). Imao je i kratku muzičku karijeru u Francuskoj.

Oženio se glumicom i manekenkom Bruk Burk 2011. godine. Zajedno su dobili kćerku Heven i sina Šaju, prije nego što su se razveli 2020.

Šarve je napustio Holivud kako bi se fokusirao na svoju građevinsku firmu "Jones Builders Group", jer je želio da provodi više vremena sa svojom porodicom. "To mi je bio način da napustim Holivud, a da ipak ostanem kreativan", rekao je o svojoj firmi, koja gradi luksuzne kuće u Los Anđelesu.

"To mi je takođe omogućilo da svakog jutra budem kod kuće i da svake večeri budem kod kuće, kako bih mogao da odgajam svoje dvoje djece".

Ovako danas izgleda:

