Ozi Ozborn do detalja isplanirao svoju sahranu: Svi se pitaju hoće li porodica ispuniti neobične želje rokera?

Ozi je rekao da bi volio da se na njegovoj sahrani čuje piesma A Day In The Life.

Legendarni pjevač i frontmen grupe Black Sabbath, Ozi Ozborn, koji je preminuo u 76. godini života, za života je više puta naglašavao da ne želi da njegov posljednji ispraćaj bude obilježen tugom i suzama. Umjesto toga, želio je da njegova sahrana bude vesela proslava života, ispunjena zahvalnošću i sećanjem na lijepe trenutke.

Godinama unazad, Ozi je otvoreno govorio o svojim posljednjim željama, ističući da ne želi melanholiju i teške emocije. Još 2011. godine izjavio je za The Times:

"Neće biti tugovanja i prepričavanja loših trenutaka", rekao je Ozi tada i dodao:

"Važno je sjetiti se da mnogi ljudi u životu vide samo nesreću, pa smo mi, posebno rok zvijezde poput mene, veoma srećni. Zato ne želim da moja sahrana bude tužna, želim da to bude vreme za zahvalnost."

Poznat po svom specifičnom smislu za humor, Ozi je svoje viđenje sahrane dodatno začinio šalom kada su ga pitali o muzici koja bi mogla da se pusti tog dana:

"Iskreno, nije me briga šta će pustiti na mojoj sahrani. Mogu da stave miks Džastina Bibera, Suzan Bojl i We Are the Diddymen ako to nekome prija", izjavio je sa osmehom.

Ipak, u intervjuu koji je dao za NME 2016. godine, otkrio je i nekoliko konkretnih muzičkih želja. Kao veliki obožavalac grupe The Beatles, Ozi je rekao da bi voleo da se na njegovoj sahrani čuje pjesma A Day In The Life, a pomenuo je i albume Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band i Revolver kao potencijalni izvor muzike za taj dan.

"Još mi treba vremena da o svemu razmislim, ali vjerovatno nešto sa tih albuma", rekao je Ozborn i dodao:

"Definitivno ne želim svoj album najvećih hitova – nikad ga ne puštam i sramim se tog albuma. I definitivno ne želim neku veselu pjesmu, pa, mrtav sam.“

