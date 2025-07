Veljko Ražnatović o razvodu od Bogdane: Cecin sin iznenadio objavom, spomenuta i deca

Veljko i Bogdana žive u skladnom braku daleko od Beograda, a poznato je i da Veljko neguje veoma zdrave stavove po pitanju braka, porodice i vaspitanja dece.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Veljko i Bogdana Ražnatović već godinama žive u skladnom braku iz kojeg su dobili troje djece – tri sina. Sada je Veljko izazvao veliku pažnju objavom koju je podijelio na svom Instagram profilu, a tiče se razvoda i njegovog uticaja na djecu.

Cecin sin je podijelio video snimak sa izjavom sveštenika koji duboko i emotivno govori o razvodu braka i posljedicama koje on ostavlja na decu:

"Razvod danas jedan od najvećih udaraca koje je moguće da učinite djetetu, to je uništenje njegove cijele teologije. Ako muž predstavlja Hrista, a žena predstavlja crkvu, i hrišćansko dijete vidi svog oca ili majku kako odlaze jedno od drugog, šta će oni misliti o božjem povjerenju. Reći će: "Čuo sam da me bog voli, ali moj otac predstavlja boga u kući, a on je ostavio moju majku. Da li će i bog ostaviti mene, mislim da je odgovor da." Uništavanjem braka uništavate najopipljiviji izraz božije ljubavi u životu i kako oni onda da funkcionišu", stoji u videu koji je Veljko podelio.

Pobjegli iz Beograda u Titel

Veljko i Bogdana su prije šest godina jedno drugom izgovorili sudbonosno „da“, nakon čega su se preselili u Titel, rodno mjesto Bogdane Ražnatović, gde su izgradili svoj dom i porodičnu harmoniju.

Titel za Veljka ima posebno značenje, budući da mu je donio mir i stabilnost.

"Uvjerio sam se na vrijeme da Beograd ne pruža pravi put. U Beogradu je sve pogrešno, sve što može da te sačeka, ako pobjediš, to će doći na naplatu na jedan ili drugi način. Mala bara puna krokodila, što bi se reklo", rekao je Veljko, osvrćući se na svoj raniji način života i iskustva iz prestonice.

Svadba Veljka i Bogdane u Titelu:

Takođe, nije krio da je u prošlosti volio provod i da je imao svoje poroke:

"Imam cijelu listu pjesama za naručivanje. Ne znam ni sam koliko sam para potrošio na muziku, ali mogu da kažem da sam kao klinac bio degenerik. Tada sam se i kockao i igrao rulet. Dobijao sam, ali sam i gubio", ispričao je u „Laganom podkastu“.

(MONDO)