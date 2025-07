"Valjda će se neko sjetiti da me sahrani": Dr Igi sam sebi plaća grobno mjesto

Pjevač Igor Todorović, poznatiji kao Dr Igi, devedesetih je bio najpopularniji pjevač u Srbiji. Sada, nakon gubitka majke i brata, otkriva da živi sam i da već plaća svoje grobno mjesto pored njihovih

Igor Todorović, kojeg svi znaju kao Dr Igi, zvijezda je devedesetih. Sa kolegama iz tog vremena se aktivirao i sada nastupaju širom Srbije. Njihovi koncerti su puni što govori da se dens muzika devedesetih vratila na scenu na velika vrata.

Dr Igi, čiju pjesmu "Oči boje duge" generacije slušaju i vole, nije imao lak život. I ranije je pričao o poteškoćama koje su ga zadesile, a sada je bez zadrške otkrio da se plaši da li će imati ko da ga jednog dana sahrani.

Ovaj muzičar istakao je da mu su mu u životu najteža pale smrti majke i brata.

"Teško sam podnio smrt brata. Ne mogu da objasnim taj osjećaj, pomutio mi se um. Rekao sam sebi: "Moraš sam, nećeš imati u životu nikakvu podršku. Spremi se da budeš sam i to je to". Često volim da kažem da bih želio da mi uzmu sve, kuću, kola i pare, samo da mi je on živ. Prije bih sjedeo u gaćama na Pančevačkom mostu, bez dinara, znam da bih sa njim ponovo napravio sve, ali nažalost, to je nemoguće. Kad mi je teško odem na grob i popričam malo sa njim. Da li me čuje ili ne, ne znam, ali u svakom slučaju mi bude lakše. Kad god mi se u životu desi neki važan trenutak, ja to želim da kažem njemu", ispričao je Dr Igi u emisiji "Pretres" na Hajp televiziji i nastavio:

"Nemam porodicu, ni djecu. Kad budem umro, pitanje je šta će biti sa mojom sahranom. Valjda će se neko sjetiti da me sahrani. To četvrto mjesto na Topčideru se čuva za mene i to je to. Plaćam svoj grob", rekao je on.

Dr Igi je otkrio da je nakon majčine smrti bio u depresiji.

"Pomišljao sam na samoubistvo poslije mamine smrti. Shvatio sam da nemam nikoga na planeti i da više niko ne brine za mene i šta će mi život ovakav. To je bilo moje depresivno stanje. Tražio sam i zaštitu u jednom periodu, jer su neki momci krenuli da me maltretiraju. Mogao sam da završim kao pokojni Žarko Laušević, nakon čega sam odlučio sa pištolj sklonim od sebe".

"Zarađivao sam mjesečno 40.000 maraka"

Muzičar je ranije pričao o zaradi devedesetih.

"Koliko god drugi pričali da su devedesete bile najlošije godine, meni su bile najljepše. Bili smo mladi, zarađivali smo mnogo, putovali smo, bili smo omiljeni svuda... Stvarno smo bili velike zvijezde! Sjećam se da je 40-50 djevojaka stajalo ispred moje kuće da se fotografišemo. Euforija oko nas je bila velika. Imao sam i svoju jahtu, dva-tri automobila, vodio sam cijelu svoju ekipu na skijanja i ljetovanja. Mesečno sam dobijao za nastupe 40.000 maraka, a imao sam 25 godina", ispričao je Doktor Igi i dodao:

"Na prva dva albuma uzeo sam 2.000.000 maraka, kakvih sto soma? I da sam imao malo više pameti, uzeo bih još barem toliko. A da je imao ko da mi kaže: "Prikoči, čovječe", danas bih imao barem dvadesetak gajbi pod kirijom u Beogradu. Sve je to došlo kako je i otišlo, trošio sam sumanuto brzo i sumanuto mnogo. Mlad, željan mnogo čega, samo je nebo bilo granica", rekao je Igor svojevremeno u svojoj ispovjesti.

