Pirs Brosnan (72) tvrdi da nikad nije išao pod nož: Ljudi ne vjeruju kako izgleda pored 10 godina mlađe žene

0

I u poznim godinama glumac je i dalje san mnogih žena, a na duhovit način otkrio je kako održava svoj izgled.

Pirs Brosnan negira estetske zahvate Izvor: Gregory Pace / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pirs Brosnan, legendarni glumac najpoznatiji po ulozi Džejmsa Bonda, na premijeri filma "The Thursday Murder Club" otkrio je tajnu svoje sjajne kose i odličnog izgleda u sedmoj deceniji života.

U intervjuu za Page Six, Brosnan (72) se našalio da je sve stvar u "keltskoj kosi", pripisujući dobre gene i svom ocu Tomu, koji je takođe imao "dobru kosu". Ipak, zadržavajući svoj irski humor, dodao je da vjeruje kako su "krompir, puter" i "Ginis pivo" tajna vitalnosti i izgleda koji privlači pažnju.

Pogledajte fotografije Pirsa Brosnana:

Negirao estetske zahvate

Osim šale o ishrani, Brosnan je odlučno negirao bilo kakve estetske zahvate na kosi. Na pitanje o starenju kratko je odgovorio: "Radim najbolje što mogu!"

Inače, već godinama javnost komentariše višak kilograma njegove supruge Kil Šej Brosnan. Njih dvoje su u braku 24 godina. Upoznali su se 1994. godine na plaži u Meksiku i ubrzo nakon toga su započeli vezu, a 4. avgusta 2001. godine stali su pred oltar. Imaju dva sina Dilana i Parisa. Ipak, kako navode strani mediji, Kil je izgubila 45 kilograma.

Pogledajte kako izgleda supruga Pirsa Brosnana:

 (Espreso/ MONDO)

