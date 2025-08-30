Za jednog kažu da je zlostavljao maloljetnice: Kameron Dijaz birala samo poznate frajere, isplivao spisak

Glumica Kameron Dijaz, koja danas slavi 52. rođendan, godinama je u skladnom braku sa rokerom Bendžijem Medenom. Prije njega, voljela je neke od najpoznatijih muškaraca Holivuda

Kameron Dijaz postala je poznata zahvaljujući glavnoj ulozi u filmu "Maska" iz 1994. godine, gdje je glumila uz Džima Kerija. Slatka plavuša je u to vrijeme bila manekenka i imala je samo 21 godinu kada je film izašao.

Dobila je ulogu iako nije imala prethodnog glumačkog iskustva, a nakon ovog ostvarenja uslijedile su brojne druge ponude. Pojavila se u popularnim romantičnim komedijama poput "Vjenčanje mog najboljeg druga" i "Nešto u vezi Meri", u kojem je igrala atraktivnu junakinju oko koje se otimaju zaljubljeni muškarci.

U stvarnom životu, Dijazova je imala niz poznatih veza, prije nego što je pronašla svoju "srećno do kraja života" priču sa Bendžijem Medenom s kojim ima dvoje djece.

Imala 18 godina kad je upoznala Karlosa

Sa 16 godina, Dijazova je potpisala ugovor sa agencijom Elite Model Management i pojavila se u reklamama za "Calvin Klein", "Levi’s" i Coca-Colu.

Tokom snimanja reklame za "LA Gear" 1990. godine, upoznala je producenta Karlosa de la Torea. Kasnije je za magazin "People" izjavila: "Cijeli dan sam pokušavala da ga natjeram da mi priđe".

On je priznao da ju je namjerno ignorisao jer nije bilo profesionalno udvarati se modelima, ali ju je pozvao sutradan, nakon čega su počeli da se zabavljaju.

U vezi su bili do 1994. godine, kada su se razišli baš kad je njena glumačka karijera počela da cvjeta.

Prvi glumac

Kameron Dijaz i glumac Met Dilon upoznali su se 1995. godine u Minesoti, dok su oboje snimali filmove. Počeli su da se zabavljaju 1996, ali su svoju vezu držali daleko od očiju javnosti. Dilon je kasnije rekao: "Volio sam je i bili smo veoma bliski, ali jednostavno je veza došla do kraja. Oboje smo glumci, ona je živjela u LA-u, a ja u Njujorku".

Vezu su okončali 1998. godine.

Glumac i muzičar - Džered Leto

Glumica je počela da se zabavlja sa glumcem Džaredom Letom oko 1999. godine, ali su vezu držali potpuno u tajnosti. Nikada nisu govorili jedno o drugom u medijima.

Kružile su glasine da su se vjerili, ali to nikada nije potvrđeno. Razišli su se nakon četiri godine veze, ubrzo nakon zajedničkog pojavljivanja na Zlatnim globusima 2003. godine.

Na snimanju filma "Charlie’s Angels: Full Throttle" bilo je priča da Leto, kojeg je nedavno optužilo čak devet žena za zlostavljanje, nije ni posjećivao Dijazovu na setu niti išao na žurke sa ekipom.

Džastin Timberlejk

Dijazova i osam godina mlađi Timberlejk upoznali su se 12. aprila 2003. godine na dodjeli Nickelodeon Kids’ Choice nagrada. Njihov prvi susret čak je zabilježen kamerama.

Veza je bila burna. Glumica je pratila Timberlejka na turneji, dok je on putovao sa filmskih setova da bi bio s njom. Bili su zajedno četiri godine.

Veza je okončana u januaru 2007, a pratili su je tračevi o prevari. Timberlejk je u svojim memoarima iz 2018. godine (Hindsight) priznao da je flertovao sa sadašnjom suprugom Džesikom Bil nekoliko dana nakon raskida sa Kameron.

Mediji su izvještavali da je Dijazova prišla Timberlejku na jednoj žurki poslije Zlatnih globusa i da su se žestoko posvađali 40 minuta.

Bivši dečko Dženifer Aniston - Aleks Rodrigez

Poslije nekoliko kraćih veza, uključujući i sa modelom Polom Skalfurom, Dijaz je započela vezu sa bivšim bejzbol igračem Aleksom Rodrigezom.

Prvi put su viđeni zajedno u februaru 2010. godine na jednoj "Super Bowl" žurki u Majamiju.

Godinu dana kasnije su raskinuli.

Rodrigez je tada rekao: "Imam mnogo ljubavi prema Kameron. Uvijek ćemo biti prijatelji.“

Suprug Bendži Meden

Nekoliko godina nakon raskida sa Rodrigezom, Dijaz je povezivana sa Bendžijem Medenom iz benda Good Charlotte.

Upoznali su se preko njegove snahe Nikol Riči koja je i sama priznala da ih je spojila.

Dijazova je kasnije rekla da joj je bilo čudno što se nikada ranije nisu upoznali. Par se vjerio u decembru te godine, a vjenčali su se mjesec dana kasnije, u dvorištu svoje kuće u Beverli Hilsu.

U trenutku vjenčanja, Dijaz je imala 42, a Meden 35 godina.

Na jednom događaju 2017. godine izjavila je: "Jednostavno nisam ranije upoznala svog muža. On mi je partner u životu, u svemu". Dodala je da je zahvaljujući njemu naučila šta znači ravnopravnost u vezi i da je nikad niko nije toliko podržavao.

U januaru 2020. godine, iznenadili su javnost kada su objavili da su prethodnog mjeseca dobili kćerku Radiks. Kasnije je otkriveno da su koristili surogat-majku nakon neuspjelih pokušaja vantjelesne oplodnje.

U martu 2025. godine, par je dobio i sina po imenu Kardinal.

Tokom gostovanja u podkastu Rule Breakers 2022. godine, Dijaz je rekla da joj ništa nije važnije od braka:

"Naučila sam da se potpuno dam. Ništa drugo nije važnije od ovoga. To nije teško jer je naš brak najvrednija stvar koju imam".

