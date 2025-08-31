logo
Javnost osudila ženu Brusa Vilisa jer glumac ne živi sa porodicom: Oglasila se i odgovorila na kritike

Javnost osudila ženu Brusa Vilisa jer glumac ne živi sa porodicom: Oglasila se i odgovorila na kritike

Ema Heming Vilis objavila je video na Instagramu u kojem govori o kritikama na svoj račun.

Javnost osudila ženu Brusa Vilisa jer glumac ne živi sa porodicom Izvor: Robyn BECK / AFP / Profimedia

Holivudski glumac Brus Vilis vodi tešku bitku s frontotemporalnom demencijom, a njegova porodica donijela je bolnu odluku da on više ne živi s njima u porodičnom domu. Njegova supruga, Ema Heming Vilis, javno je govorila o toj odluci, naglasivši da je donijeta zajednički, iz brige za njegovo zdravlje i dobrobit cijele porodice.

Pogledajte fotografije sa 70. rođendana Brusa Vilisa:

Odluka porodice Vilis da Brus više ne živi sa njima izazvala je veliku podjelu među gledaocima nakon što je prikazana u specijalnoj emisiji "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey", emitovanoj 26. avgusta na ABC-u. Dok su neki iskazali podršku i razumijevanje, drugi su oštre kritike usmjerili prema Emi, optužujući je da je ostavila supruga u teškom trenutku.

Oglasila se preko Instagrama

U videu objavljenom na Instagramu Ema se obratila kritičarima.

"Znala sam da će se podijeliti mišljenja oni koji imaju stav i oni koji imaju iskustvo. Ljudi koji samo imaju mišljenje najčešće su brzi u osuđivanju. A upravo se s tim mi, njegovatelji, borimo, s osudom drugih."

Podrška Emi stigla je i iz porodice, kćerka Talula ispod njene objave napisala je: "Volimo te mnogo. Hvala ti za sve što činiš za nas i našu porodicu."

U razgovoru sa Dijanom Sojer, Ema je priznala da je odluka bila izuzetno teška, ali neophodna. "To je bila jedna od najtežih odluka koje sam ikada donijela. Znala sam da bi Brus želio da naše djevojčice odrastaju u domu koji je prilagođen njima, a ne njegovim potrebama", istakla je.

Pogledajte fotografije Brusa Vilisa sa porodicom:

(Kurir/ MONDO)

