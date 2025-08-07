Demi Mur predvodi kampanju da Brus Vilis dobije priznanje: Glumac se više ne sjeća karijere, porodica uputila apel

Demi Mur i Brus Vilis bili su u braku trinaest godina, a ostali su u bliskim odnosima i nakon razvoda.

Brus Vilis bio je jedan od najprepoznatljivijih i najvoljenijih glumaca Holivuda tokom proteklih decenija. Njegov opus uključuje žanrovski raznolike uloge, od napetih trilera i neprolaznih akcionih klasika, do dirljivih drama koje su ostavile neizbrisiv trag u filmskoj istoriji.

Ipak, dok se zdravlje 69-godišnjeg glumca rapidno pogoršava, njegovi najbliži sve više insistiraju da se njegovo filmsko nasljeđe zvanično oda priznanje - dok još može da to doživi.

Kampanja koju predvodi Demi Mur

Na čelu ove tihe, ali odlučne borbe za priznanje stoji Demi Mur, bivša supruga Brusa Vilisa i majka njihove troje djece. Zajedno sa njihovim ćerkama, već godinama pokušava da ubedi Akademiju filmskih umjetnosti i nauka da Brusu dodjeli počasnog Oskara. Kako navode izvori bliski porodici, frustracija raste jer uprkos njegovom ogromnom doprinosu savremenoj kinematografiji, izostaje priznanje koje je, kako smatraju, odavno trebalo da mu pripadne.

"I ona i djevojke vjeruju da je Brusov doprinos modernom filmu neosporan. Svi znaju da je Brus odavno zaslužio takvu počast, a vrijeme curi", rekao je neimenovani izvor za RadarOnline.com.

Ono što ovoj inicijativi daje dodatnu težinu jeste Vilisovo zdravstveno stanje. U februaru 2023. njegova porodica je javno otkrila da mu je dijagnostikovana frontotemporalna demencija, progresivna i neizlečiva bolest koja pogađa govor, ponašanje i kognitivne funkcije. Prije toga mu je već bila dijagnostikovana afazija, što je značajno ograničilo njegovu sposobnost za dalji rad.

Nakon toga, Brus se povukao iz sveta filma. Njegova poslednja uloga bila je 2023. godine u filmu "Assassin", u kojem je igrao šefa vojne korporacije. Iako se više ne pojavljuje na setovima, njegova senka i dalje lebdi nad akcionim žanrom, čiji je pionir i jedan od njegovih najznačajnijih predstavnika.

Poređenja sa drugim velikanima dodatno pojačavaju gorčinu kod porodice. Kada su, recimo, Tom Kruz i Semjuel L. Džekson dobili počasne Oskare, Vilisova porodica nije mogla da sakrije osjećaj nepravde.

Demi želi da Brus primi nagradu dok još može

Demi Mur i Brus Vilis bili su u braku trinaest godina, a ostali su u bliskim odnosima i nakon razvoda. Njihova porodična dinamika godinama se isticala kao primer prijateljstva i međusobnog poštovanja. I dok Demi trenutno uživa u kritičkom uspjehu svog filma "The Substance", njena lična ambicija ne zasenjuje misiju koju je sebi postavila - da bivši suprug bude ovekovečen dok je još živ.

