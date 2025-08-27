Stanje legendarnog glumca iz dana u dan sve je gore, a porodica mu je velika podrška, kao i bivša žena Demi Mur.

Izvor: instagram/brucewillisbw

Ema Heming Vilis otvorila je dušu o trenucima kada prepoznaje bljeskove "toplog" karaktera svog muža, Brusa Vilisa, uprkos njegovoj dijagnozi frontotemporalne demencije (FTD).

Tokom najave intervjua sa Dajanom Sojer, emitovanog u emisiji Good Morning America u utorak, 26. avgusta, Ema je rekla da njena porodica i dalje ima "momente" kada glumac, koji ima 70 godina, pokaže bljesak svoje harizmatične ličnosti.

Vidi opis "Brus se povukao, više nije isti": Vilisova žena u suzama govorila o teškom zdravstvenom stanju glumca Brus Vilis sa porodicom i decom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Walter Weissman / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Instagram/printscreen/rumerwillis Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Instagram/printscreen/scoutlaruewillis Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Instagram printscreen / brucewillisbw Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: IG/emmahemingwillis Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Instargram/buuski/Printscreen Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Instargram/buuski/Printscreen Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Instagram/buuski/Printscreen Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Instagram/emmahemingwillis Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Instagram/emmahemingwillis Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Instagram/demimoore/screenshot Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Instagram/demimoore/screenshot Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Instagram/demimoore/screenshot Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Instagram/demimoore/screenshot Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Instagram/demimoore/screenshot Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Youtube/ Jukka-Pekka Bohm/screenshot Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: YouTube/ONEMedia Br. slika: 17 17 / 17

"To je njegov smijeh, zar ne? Ima tako snažan, topao smijeh, a ponekad se pojavi onaj sjaj u njegovom oku ili taj osmijeh sa strane. Tada se potpuno prenesem.", rekla je ona i kruz suze dodala:

"I teško je to vidjeti, jer onako brzo kako se ti trenuci pojave, tako brzo i nestanu", rekla je Ema.

Dijagnoza i borba porodice

U martu 2022. godine, porodica Vilis otkrila je da je Brus dobio dijagnozu afazije, poremećaja jezika koji utiče na sposobnost komunikacije, i da se povlači iz glume. U februaru 2023. godine, Ema je potom saopštila da Brus boluje od frontotemporalne demencije.

U razgovoru sa Sojer, 79, manekenka, autorka i aktivistkinja prisjetila se trenutaka kada je primijetila da se kod njenog muža nešto mijenja, prije nego što je dobio zvaničnu dijagnozu:

"Za nekoga ko je bio veoma pričljiv i angažovan, postao je malo tiši. A kada bi se porodica okupila, on bi se nekako povukao, kao da se topi", objasnila je i dodala:

"Djelovao je pomalo udaljeno, veoma hladno. To nije bio Brus, koji je uvijek bio topao i pun ljubavi. Vidjeti potpunu suprotnost od toga bilo je uznemirujuće i zastrašujuće."

Emine emocije i knjiga

Ema, čija će knjiga "The Unexpected Journey" biti objavljena 9. septembra, rekla je da ne vjeruje da je njen muž ikada povezao tačke kada je u pitanju njegovo zdravstveno stanje.

Govoreći o sopstvenoj reakciji, priznala je Sojer da se osećala u panici jer nije mogla da shvati šta se dešava sa Brusom nakon što je dobio dijagnozu koju nisam mogla ni da izgovorim.

"Sjećam se da sam to čula i da posle nisam čula ništa drugo. Bilo je kao da slobodno padam", rekla je.

Ema, koja sa Brusom ima dvije ćerke, Mejbl (13) i Evelin (11), dodala je i da FTD može biti dijagnostikovan kao bipolarni poremećaj, kriza srednjih godina ili depresija, naglašavajući da mnogi doktori uopšte nisu upoznati sa ovim stanjem.

Ali, uprkos svim izazovima, rekla je Sojer:

"Zahvalna sam. Zahvalna sam što je moj muž i dalje ovdje, prisutan."