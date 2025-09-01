Glumica Mili Bobi Braun i njen suprug Džejk Bondžovi, nedavno su postali roditelji u 21. i 23. godini
Zvijezda serije "Stranger things" Mili Bobi Braun i njen suprug Džejk Bondžovi, sin slavnog muzičara Džona Bondžovija, nedavno su otkrili da su postali roditelji.
Sada je mlada glumica prvi put podijelila fotografiju bebe, u kolekciji fotografija među kojima se nalazi i selfi novopečene mame u grudnjaku.
Pogledajte:
Mama u brusu, tata sa nosiljkom na aerodromu: Zvijezda serije "Stranger things" usvojila ćerku
Među njima se našla i jedna slika na kojoj se vidi njihova djevojčica u nosiljci koju drži ponosni tata, dok su bili na pisti, spremni da uđu u privatni avion.
Lice bebe se nije vidjelo, već samo da leži u nosiljci pokrivena ćebencetom.
Objava koja je sve iznenadila
Zvijezda serije Stranger Things iznendila je sve objavom na Instagramu 21. avgusta, u kojoj stoji da su usvojili dijete.
Mama u brusu, tata sa nosiljkom na aerodromu: Zvijezda serije "Stranger things" usvojila ćerku
U objavi je pisalo: "Ovog ljeta smo putem usvajanja poželjeli dobrodošlicu našoj slatkoj djevojčici".
"Neizmerno smo uzbuđeni što započinjemo ovo prelijepo novo poglavlje roditeljstva u miru i privatnosti. I tako nas je postalo troje. Sa ljubavlju, Mili i Džejk Bondžovi"
20. jula Mili je nagovestila da se u njihovom životu pojavila beba.
Mama u brusu, tata sa nosiljkom na aerodromu: Zvijezda serije "Stranger things" usvojila ćerku
U jednoj Instagram objavi, Bongiovi je viđen kako gura kolica, a Brown je objavu potpisala rečima: "Pakleno ljeto do sada". Ipak, tada još uvijek nije bilo potpuno jasno šta se dešava.
Par se vjenčao u maju 2024. godine, a ranije su otvoreno govorili o želji da imaju djecu, o usvajanju i planovima da osnuju veliku porodicu, prenosi Dejli Mejl.
(MONDO)