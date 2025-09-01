Mama u brusu, tata sa nosiljkom na aerodromu: Zvijezda serije "Stranger things" usvojila ćerku

Glumica Mili Bobi Braun i njen suprug Džejk Bondžovi, nedavno su postali roditelji u 21. i 23. godini

Izvor: Instagram/MillieBobbyBrown

Zvijezda serije "Stranger things" Mili Bobi Braun i njen suprug Džejk Bondžovi, sin slavnog muzičara Džona Bondžovija, nedavno su otkrili da su postali roditelji.

Sada je mlada glumica prvi put podijelila fotografiju bebe, u kolekciji fotografija među kojima se nalazi i selfi novopečene mame u grudnjaku.

Pogledajte:

Među njima se našla i jedna slika na kojoj se vidi njihova djevojčica u nosiljci koju drži ponosni tata, dok su bili na pisti, spremni da uđu u privatni avion.

Lice bebe se nije vidjelo, već samo da leži u nosiljci pokrivena ćebencetom.

Objava koja je sve iznenadila

Zvijezda serije Stranger Things iznendila je sve objavom na Instagramu 21. avgusta, u kojoj stoji da su usvojili dijete.

U objavi je pisalo: "Ovog ljeta smo putem usvajanja poželjeli dobrodošlicu našoj slatkoj djevojčici".

"Neizmerno smo uzbuđeni što započinjemo ovo prelijepo novo poglavlje roditeljstva u miru i privatnosti. I tako nas je postalo troje. Sa ljubavlju, Mili i Džejk Bondžovi"

20. jula Mili je nagovestila da se u njihovom životu pojavila beba.

U jednoj Instagram objavi, Bongiovi je viđen kako gura kolica, a Brown je objavu potpisala rečima: "Pakleno ljeto do sada". Ipak, tada još uvijek nije bilo potpuno jasno šta se dešava.

Par se vjenčao u maju 2024. godine, a ranije su otvoreno govorili o želji da imaju djecu, o usvajanju i planovima da osnuju veliku porodicu, prenosi Dejli Mejl.

(MONDO)