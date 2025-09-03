Šta se dešava sa bogatstvom Olivera Dragojevića nakon smrti? Biznis ugašen, stan podijeljen, spominje se i luks vila

Oliver je za života stekao brojne nekretnine, obezbijedio porodicu i ostavio im biznis, ali nije stigao da uživa u nekretnini na primorju koju su sredili.

Izvor: Z. Milutinovic/ATAIMAGES

Oliver Dragojević preminuo je 29. jula 2018, u 71. godini, poslije borbe s teškom bolešću. Nakon njegove smrti ostale su njegove pjesme, ali i nekretnine koje je stekao za života.

Ekipa domaćih medija koja je boravila u Splitu posjetila je kraj u kom je nekad Dragojević živio, kako su rekli mještani pomenutog grada. Stan se nalazi u samom centru Splita, a kada se priđe interfonu, na pločici stoji prezime Dragojević i ime firme "Kavala d.o.o." Nakon što se ukuca naziv firme i adresa, na zvaničnom sajtu stoji da je biznis ugašen.

Biznis ugašen, stan podijeljen na dva dijela

Kako dalje piše, ova firma, u okviru koje je poslovala i prodavnica, bavila se prodajom mješovite robe. Porodični biznis porodice Dragojević očigledno je propao, a to je potvrdila i stanarka zgrade.

"Taj stan je bio i kao neka firma, ali to ne posluje neko vrijeme. Koliko znam oni su od jednog napravili dva stana, pa u jednom živi Vesna, njegova žena, a drugi je firma. Ali nju baš nismo skoro vidjeli. Ljeto je, možda je negdje na nekoj njihovoj drugoj lokaciji. Ovdje vam živi i Doris Dragović sa suprugom. Nju povremeno i vidimo, porodicu Dragojevića nismo skoro. Imaju oni još nekretnina i po Splitu i dalje po Hrvatskoj, a mnoge izdaju", rekla je stanarka iz zgrade.

Sin zarađuje milione

Međutim, ovo je samo jedan od biznisa poznate porodice. Oliverov sin Davor Dragojević u prelijepoj Prižbi u Blatu na Korčuli, prvi red do mora, izgradio je luksuzno carstvo za odmor, vilu s bazenom, koju iznajmljuje bogatim turistima. Nekretninu je uspio da uredi u vrijeme kad se Oliver borio s teškom bolešću i ležao u splitskoj bolnici, krajem ljeta 2018. godine.

Ovo je luks vila porodice Dragojević koju izdaju za vrtoglave pare:

Oliver nije dočekao da uživa u toj ljepoti, a vila je samo mjesec dana nakon što je preminuo otvorila svoja vrata i predstavljena je u Slobodnoj Dalmaciji kao vrhunska nekretnina. Naravno, tada u članku nije otkriveno da se radi o vili s bazenom njegovog sina Davora.

Na početku je bilo teško

Nakon Oliverove smrti ostalo je bogatstvo kojim raspolaže njegova porodica, međutim, to nije tako bilo i ranije. Kako je udovica pokojnog pjevača Vesna jednom govorila za medije, na samom početku njihove ljubavi ona ga je izdržavala, a živjeli su i s njegovom porodicom od njene plate medicinske sestre. U sopstveni stan su se uselili tek 1982. godine.

(Kurir/ Mondo)