"Probudite me kada budem slavna": Sloboda Mićalović ispozirala za društvene mreže i poslala moćnu poruku

0

Ljeto Slobode Mićalović bilo je ispunjeno putovanjima, a glumica je često dijelila zanimljive trenutke sa pratiocima.

Sloboda Mićalović objave na mrežama Izvor: Marija Mladjen/ATAImages

Glumica Sloboda Mićalović provela je ljeto u pokretu, obilazeći razne destinacije širom regiona, ali svoje trenutke s putovanja dijeli tek povremeno na društvenim mrežama. Tokom prethodnih nedjelja uživala je na Jadranskoj obali, prisustvovala muzičkim festivalima i posjećivala vjerska mjesta, a njena najnovija objava na Instagramu privukla je posebnu pažnju, ležerno pozira na klupi, dok u prvi plan dolazi inspirativna poruka koja je oduševila pratioce.

Pogledajte fotografije Slobode Mićalović:

Iznad glumice stajao je natpis: "Probudite me kad budem slavna", što joj je, kako se čini, djelovalo duhovito i simpatično, pa je odlučila da taj trenutak zabilježi i podijeli sa pratiocima.

Pokazala lice bez trunke šminke

Sloboda je u avgustu uživala na moru, a njena slika sa ljetovanja privukla je veliku pažnju i prijatno iznenadila sve. Lijepa glumica se uslikala sa naočarima, a mnogi su primijetili da na licu nije imala trunku šminke i da joj lice izgleda izuzetno čisto, zategnuto, njegovano i bez bora.

(Mondo)

Tagovi

Sloboda Mićalović

