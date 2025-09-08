Ljeto Slobode Mićalović bilo je ispunjeno putovanjima, a glumica je često dijelila zanimljive trenutke sa pratiocima.
Glumica Sloboda Mićalović provela je ljeto u pokretu, obilazeći razne destinacije širom regiona, ali svoje trenutke s putovanja dijeli tek povremeno na društvenim mrežama. Tokom prethodnih nedjelja uživala je na Jadranskoj obali, prisustvovala muzičkim festivalima i posjećivala vjerska mjesta, a njena najnovija objava na Instagramu privukla je posebnu pažnju, ležerno pozira na klupi, dok u prvi plan dolazi inspirativna poruka koja je oduševila pratioce.
Pogledajte fotografije Slobode Mićalović:
"Probudite me kada budem slavna": Sloboda Mićalović ispozirala za društvene mreže i poslala moćnu poruku
Iznad glumice stajao je natpis: "Probudite me kad budem slavna", što joj je, kako se čini, djelovalo duhovito i simpatično, pa je odlučila da taj trenutak zabilježi i podijeli sa pratiocima.
Pokazala lice bez trunke šminke
Sloboda je u avgustu uživala na moru, a njena slika sa ljetovanja privukla je veliku pažnju i prijatno iznenadila sve. Lijepa glumica se uslikala sa naočarima, a mnogi su primijetili da na licu nije imala trunku šminke i da joj lice izgleda izuzetno čisto, zategnuto, njegovano i bez bora.
