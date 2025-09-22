"Za 500 € su rupe": Ela Dvornik otkrila koliko troši na kiriju za stan u centru

Ela Dvornik ponovo je privukla pažnju javnosti izazovom koji oslikava svakodnevicu mnogih.

Hrvatska influenserka Ela Dvornik snimila je video u kojem je sebi postavila izazov da preživi sa samo 30 evra nedjeljno. Ovaj eksperiment objavila je na svom Jutjub kanalu, gdje je inače veoma aktivna i gdje okuplja veliku publiku. Video je brzo privukao pažnju javnosti, a mnogi su se poistovijetili sa temom svakodnevne borbe sa visokim troškovima života.

Kćerka legendarnog muzičara Dina Dvornika kroz ovaj izazov željela je da pokaže koliko je teško živjeti sa ograničenim budžetom, pogotovo kada se uračunaju svi osnovni troškovi. Upravo ova tema podstakla ju je da govori o tome koliko mjesečno novca izdvaja za iznajmljvanje stana u Zagrebu.

"Evo, iskreno, da sutra znam da je ponedjeljak i da imam samo 40 centi, a da ne znam hoću li dobiti novih 30 evra za sljedeću nedjelju – to bi mi bilo baš stresno. Gledam svoje starije komšije u prodavnici kako biraju da li da kupe pasulj od dva evra ili onaj od evro i osamdeset. Mislim, ljudi zaista žive s premalim penzijama... Hvala Bogu pa imaju svoje stanove koje su riješili davno, jer stvarno ne znam kako bi preživjeli da moraju da plaćaju kiriju uz te penzije. Danas ne možeš da iznajmiš ništa ispod 500 evra. I to su za te pare – rupe. Ja sam stvarno dobro prošla s ovim stanom. Moj stan košta 950 evra, ima dvije spavaće sobe, dnevnu sobu, kuhinju, kupatilo, toalet, špajz i terasu. Gledala sam slične stanove u ovom dijelu grada i svi su bili oko 1200 evra, i to oni koji su, da kažemo, uredni. U ovoj ekonomiji nije lako biti sam, a još teže je biti penzioner. Toliko je sve skupo da moraš da živiš s nekim, a ako ne živiš s nekim, onda moraš da živiš s roditeljima", rekla je popularna i cijenjena influenserka Ela Dvornik.

Komentari pratilaca bili su podijeljeni. Jedni smatraju da je cijena odlična s obzirom na kvadraturu i lokaciju, dok drugi ipak smatraju da je 950 evra previše za kiriju.

Ona je istakla da većini pola plate ode na kiriju i račune.

"Mislim, dobro, ima ljudi koji imaju platu od dve hiljade evra, ali nije svako u toj poziciji. Većina ljudi živi sa prosjekom od 1200 do 1300 evra, pola im ode na kiriju i račune, a ako još imaju auto i troškove goriva, onda stvarno preživljavaju sa tridesetak evra nedjeljno. Ne bih mogla da živim u neizvjesnosti šta će biti sljedeće nedjelje, to mi jednostavno ne bi bilo zabavno. Imala sam periode u životu kada sam doslovno jela tjesteninu i jabuku. To mi je tada bilo okej jer nisam imala ništa drugo. Ali to ne znači da tako treba da bude i da ljudi treba da se naviknu na to", zaključila je popularna influenserka Ela Dvornik.

