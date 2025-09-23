Aleksandra Prijović postala je mama po drugi put prije manje od mjesec dana, a sada je na Instagramu osvanuo emotivni snimak
Popularna pjevačica Aleksandra Prijović nije se pojavljivala u javnosti od kada je, prije tačno 20 dana, postala mama po drugi put, donevši na svet devojčicu kojoj su dali ime Arija.
Prija se od porođaja ne odvaja od bebe, a aktivnost na mrežama je značajno smanjila. Ipak, sada je napravila izuzetak s obzirom da je juče, 22. septembra proslavila jubilarni 30. rođendan.
Na njenom Instagramu osvanuli su emotivni kadrovi sa proslave, a mnogima je posebno privukao pažnju trenutak kada baki pjeva "Od izvora dva putića".
- Jedna od bakinih omiljenih pjesama i prvu koju me je naučila, napisala je Prija.
Inače, pratiocima nije promaklo i da Aleksandra izgleda fantastično nakon porođaja, te su mnogi komentarisali i da je uspjela da vrati staru kilažu i to nakon samo 20 dana.Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic
Podsjetite se i kako je Aleksandra Prijović izgledala tokom trudnoće:
Prvi snimak Prije nakon porođaja: Ljudi u nevjerici kako izgleda, vratila kilažu 20 dana nakon rođenja kćerke (Video)
Aleksandra Prijović na komemoraciji Saši Popoviću
Žika Jakšić i Aleksandra Prijović na njegovom rođendanu