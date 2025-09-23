Prvi snimak Prije nakon porođaja: Ljudi u nevjerici kako izgleda, vratila kilažu 20 dana nakon rođenja kćerke (Video)

Aleksandra Prijović postala je mama po drugi put prije manje od mjesec dana, a sada je na Instagramu osvanuo emotivni snimak

Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic

Popularna pjevačica Aleksandra Prijović nije se pojavljivala u javnosti od kada je, prije tačno 20 dana, postala mama po drugi put, donevši na svet devojčicu kojoj su dali ime Arija.

Prija se od porođaja ne odvaja od bebe, a aktivnost na mrežama je značajno smanjila. Ipak, sada je napravila izuzetak s obzirom da je juče, 22. septembra proslavila jubilarni 30. rođendan.

Na njenom Instagramu osvanuli su emotivni kadrovi sa proslave, a mnogima je posebno privukao pažnju trenutak kada baki pjeva "Od izvora dva putića".

Pogledajte 00:32 Aleksandra Prijović prvi put nakon porođaja Izvor: instagram/aleksandraprijovic Izvor: instagram/aleksandraprijovic

- Jedna od bakinih omiljenih pjesama i prvu koju me je naučila, napisala je Prija.

Inače, pratiocima nije promaklo i da Aleksandra izgleda fantastično nakon porođaja, te su mnogi komentarisali i da je uspjela da vrati staru kilažu i to nakon samo 20 dana.

Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic

