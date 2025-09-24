Veliki mjesečni horoskop za oktobar 2025: Venera u Vagi mnogim znakovima menja veze, brakove i račune u bankama

Pročitajte mjesečni horoskop za oktobar 2025. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

Izvor: Shutterstock/Thanumporn Thongkongkaew

Pročitajte mjesečni horoskop za oktobar 2025. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Posao

Mjesečni horoskop za oktobar 2025. godine kaže da vaša kreditna kartica u oktobru živi svoj život, posebno oko 7. oktobra. Pun Mesec u vašem znaku šapuće: "Kupite! Odmah! Vi to zaslužujete!". Bilo da je u pitanju deseti par patika ili iznenadna karta za Maldive, biće vam teško da obuzdate impuls. Venera u Vagi nakon 13. oktobra pomera fokus na zajedničke finansije. Možda ćete morati da razgovarate sa partnerom o velikoj kupovini ili, naprotiv, da delite račun za posljednju picu. Biće potrebno naći kompromis, ali ne po cijenu sopstvenih želja.

Ljubav

Eksplozivni koktel ambicija i romantike, to je vaš oktobar! Pun Mjesec 7. oktobra u vašem znaku natjeraće vas da jasno kažete sebi i univerzumu: "Šta ja zapravo želim?". Ako ste u potrazi, prestanite da se zadovoljavate "normalnim" osobama. Vrijeme je da pronađete nekoga od koga zastaje dah! Ako ste već našli svog heroja, oktobar će staviti na sto pitanje balansa: karijera, prijatelji, slobodno vrijeme i nova osoba, kako sve to uklopiti? Moraćete da naučite vještinu kompromisa, ne gubeći svoje slavno "ja". Nekad je najbolji ples onaj u kojem na trenutak pustite ruke da biste se ponovo sreli.

Zdravlje

Vaša energija u oktobru obara rekorde, osjećaćete se kao da ste popili trostruki espreso! Najvažnije je da ne pregorite. Mars, vaš vladar, cijeli mjesec je u strastvenoj Škorpiji, pa mirne meditacije možda neće imati efekta. Potreban vam je intenzitet! Prijavite se na kik-boks, trening snage ili ples, gdje možete da izbacite svu svoju vatrenu snagu.

BIK

Posao

Zvijezde nagovještavaju da će vaš unutrašnji knjigovođa u prvoj polovini mjeseca biti prezadovoljan. Venera u praktičnoj Djevici pomoći će vam da pronađete savršenu bež torbu na popustu od 70 odsto, ali poslije 13. oktobra budite spremni. Probudiće se vaša hedonistička priroda i poželjećete luksuz. Oktobar je odlično vrijeme da uložite u zdravlje ili ljepotu - spa tretmani, masaže ili ona teglica kreme koja košta pola plate.

Ljubav

Prva polovina mjeseca nateraće vas da pravite liste prednosti i mana potencijalnih udvarača, jer praktična Venera u Djevici traži činjenice, a ne prazna obećanja. Ipak, poslije 13. oktobra dobićete želju za uživanjem. Ako ste slobodni, baš tada možete da upoznate nekoga ko ceni vašu ljubav prema umetnosti. Ako ste u vezi, oktobar testira strast. Mars u Škorpiji, vašem suprotnom znaku, dolivaće ulje na vatru. Biće i velikih svađa zbog sitnica i velikih pomirenja.

Zdravlje

Prva polovina mjeseca, dok Venera boravi u pedantnoj Djevici, idealna je za preventivne preglede ili novi plan ishrane. Posle 13. oktobra, kada Venera pređe u Vagu, poželjećete da sve bude ne samo korisno, već i lijepo.

BLIZANCI

Posao

Intelektualna oluja u vašoj glavi direktno utiče na novčanik. Merkur, vaš vladar, od 6. oktobra ulazi u dubine Škorpije. To je vrijeme za finansijska istraživanja. Otkrićete skrivene provizije, izborićete se za bolju cenu ili pronaći povoljnu investiciju. Kupovine meseca biće pametne - novi gedžet, onlajn kurs ili knjiga koja menja pogled na život. Venera u Vagi može vas povući na troškove za hobije i zabavu.

Ljubav

Vaš dar reči u oktobru postaje superoružje. Od 6. oktobra Merkur ulazi u znak Škorpije, pa površni flert zamenjuju duboki, magnetični razgovori. Slobodnim Blizancima preporuka je da traže partnera ne u bučnim barovima, već na predavanjima. Ako ste u vezi, došlo je vreme za onaj važan razgovor o budućnosti, skrivenim željama i strahovima. Nov Mesec u Vagi 21. oktobra otvara novu, svesniju fazu u ljubavi.

Zdravlje

Zaboravite dosadno brojanje kalorija, u oktobru prelazite na viši nivo! Merkur u Škorpiji budi u vama detektiva zdravog života. Želećete da razumete biohemiju, vitamine i kako vaš organizam radi na ćelijskom nivou. Odlično vreme za savet sa nutricionistom.

RAK

Posao

Ovog mjeseca vaš moto glasi: "Moj dom - moja tvrđava i moja galerija savremene umjetnosti". Sunce i Venera u Vagi najteraće vas da s posebnim žarom uljepšavate svoj dom, bilo novim ćebetom, vazom ili kompletnim renoviranjem. Finansije će dolaziti kroz porodicu. Ne ustručavajte se da tražite pomoć ili savjet od najbližih. Mars u Škorpiji donosi troškove za izlaske, poklone i zabavu za djecu.

Ljubav

Oktobar 2025. postaje epicentar strasti. Mars, planeta želje, cijeli mjesec boravi u Škorpiji, paleći vašu zonu romantike i zadovoljstva. Slobodni Rakovi mogu neočekivano da osjete privlačnost prema "tajanstvenom lošem momku". Ako ste u vezi, Sunce i Venera u Vagi probudiće želju da stvarate lepotu i harmoniju kod kuće, čineći ga još prijatnijim za vas i vašeg partnera.

Zdravlje

Vaše emocije i tijelo sada su neraskidivo povezani. Mars u Škorpiji pojačava intuiciju i čula, pa možete burnije reagovati na hranu koja vam ne prija ili na ljude koji vas iscrpljuju. Slušajte svoje tijelo, ono je vaš najbolji savjetnik ovog mjeseca.

LAV

Posao

Mjesečni horoskop za oktobar 2025. godine kaže da vam zviujezde šapuću samo jednom: "Informacija je nova valuta". Planete u Vagi aktiviraju vaš sektor komunikacije, pa ćete trošiti na kurseve, kratka putovanja, novi telefon ili razne pretplate. Nakon 23. oktobra fokus prelazi na porodicu i nekretnine. Možete da rješavate finansije s roditeljima ili ulažete u bijelu tehniku.

Ljubav

Kraljevi drame ili gospodari srca? U oktobru birate ulogu. Prva polovina mjeseca, pod uticajem Vage, donosi ležerna poznanstva i sjajne izlaske, a komplimente ćete lako skupljati. Nakon 23. oktobra, kada Sunce pređe u Škorpiju, poželjećete dubinu i iskrenu bliskost. Ako ste u vezi, očekujte emotivne uspone i padove. Mars u Škorpiji može da izazove borbu za prevlast. Umjesto svađe, postanite tim. Vaša snaga nije u glasnoći, već u toplini koju nosite.

Zdravlje

Oktobar čini da vaše zdravlje postane dio vašeg imidža. Dok Sunce i Venera borave u Vagi, željećete da vaša rutina bude i efektna i estetski privlačna - lijepa sportska oprema, trendi joga prostirka, smuti u savršenoj boji. Nakon 23. oktobra, prelaskom Sunca u Škorpiju, dolazi vreme za detoks, fizički i mentalni.

DJEVICA

Posao

Venera u vašem znaku je vaša lična dozvola za šoping! Prestanite da štedite na sebi i kupite ono o čemu dugo maštate. Idealno vrijeme za osvježenje garderobe i tretmane ljepote. Merkur u Škorpiji oštri vaše poslovne instinkte, pregovaraćete kao profesionalci. Najbolja investicija u oktobru ste vi sami, zato bez lažne skromnosti tražite povećanje za svoj rad.

Ljubav

Do 13. oktobra vi ste glavni junaci romantične komedije, jer sama Venera boravi u vašem znaku. Iskoristite to maksimalno. Osvježite profil na aplikaciji za upoznavanje, idite na sastanak na slepo, nasmešite se zgodnom neznancu u kafiću. Ako ste u vezi, prva polovina mjeseca je vrijeme za razmaženost i pažnju. Nakon toga, s Merkurom u Škorpiji, razgovori postaju dublji i analitičniji. Pazite da ih ne pretvorite u ispitivanje.

Zdravlje

Prva polovina mjeseca je vaš trenutak! Venera u vašem znaku daje zeleno svetlo svim ritualima brige o sebi. Novi režim, zdrave navike, vitamini, sve ide lako i daje rezultate. U drugom dijelu mjeseca, kad naglasak pređe na Vagu, dopustite sebi malo opuštanja. Umjesto strogih pravila, nađite balans između "moram" i "želim".

Kliknite na strjelicu da pročitate ostatak teksta...