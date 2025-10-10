Kristofer Riv ostaće zauvijek upamćen po ulozi Supermena, a njegov život podsjeća na pravu filmsku priču.

Izvor: Ron Sachs / Zuma Press / Profimedia

Američki glumac, režiser i scenarista Kristofer Riv, poznat po ulozi Supermena, preminuo je na današnji dan, 10. oktobra prije 21 godinu. Njegova životna priča obuhvatala je ljubav, tragediju i borbu. Ali, nakon tragićne nesreće koja ga je ostavila paralizovanim usljed pada sa konja, Kristofer više nije imao volju za životom.

Vidi opis Filmska priča najpoznatijeg Supermena: Nije htio da živi nakon povrede, spasile ga riječi supruge Kristofer Riv Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: James M. Kelly / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: James M. Kelly / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Ron Sachs / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Christy Bowe / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Ljubav na prvi pogled

Njegova ljubavna priča sa glumicom Dejnom ostala je upamćena kao jedna od najljepših, ali i najtužnijih u Holivuda. Kristofer je prvi put primijetio Dejnu na sceni kada je imala 26 godina, a on devet godina više. Njihova ljubav počela je kao scenario iz filma, sa Kristoferom koji je bio neodoljiv zavodnik, a Dejna je sa njim doživjela bajkovitu romansu.

Izvor: Lawrence Lucier / Getty images / Profimedia

Buran početak braka

Iako su oboje uživali u romansi, prve nesuglasice su se javile kada su počeli da razmišljaju o braku. Kristofer, koji nije vjerovao u brak zbog iskustva svojih roditelja i Dejna, čija je roditeljska ljubavna priča bila uzor, imali su različite stavove o zajedničkoj budućnosti. Dejna je ubrzo ostala u drugom stanju i nakon srećnih vijesti da će postati roditelji, par je četvorogodišnju vezu krunisao brakom 1992. godine. Glumica je u junu iste godine donijela na svijet dječaka Vilijama.

Prokletstvo Supermena

Kristofer je bio vema tražen glumac. Nakon što je završio renomirani "Džuliard", ostvario je više uloga u pozorištu i na malim ekranima, prije nego što je 1978. postao najpoznatiji Supermen svih vremena i to u tri nastavka ovog ostvarenja. Upravo u to vrijeme počele su da kruže glasine o "prokletsvu Supermena", budući da je Džordž Rivas drugi glumac koji je tumačio lik Supermena u dva serijala, pronađen ubijen, a prvi, Kirk Elin, je skončao u bijedi i sa Alchajmerom.

Vidi opis Filmska priča najpoznatijeg Supermena: Nije htio da živi nakon povrede, spasile ga riječi supruge Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/World Entertainment Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/World Entertainment Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/World Entertainment Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/World Entertainment Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/World Entertainment Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/World Entertainment Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/World Entertainment Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/World Entertainment Br. slika: 8 8 / 8

Tragedija promijenila sve

Porodica se suočila sa ogromnom tragedijom kada je Kristofer doživio tešku povredu kičme prilikom jahanja, ostavši paralizovan od vrata naniže.Glumac je 80-tih godina za potrebe snimanja filma o Ani Karenjini morao da savlada jahanje. Postao je veliki zaljubljenik u ovaj sport, pa je odlučio da se oproba i u takmičenjima. Nije ni slutio da će 1995. doživjeti koban trenutak.

Kristoferov konj naglo je stao pred jednom od prepreka i iznenada zbacio glumca sa sedla. Ljekari su jedva uspjeli da Kristoferu spasu život. Metalnom šipkom od titana povezali su mu lobanju sa ostatkom tijela. Riv je od tada ostao paralizovan od vrata naniže, a bez aparata nije mogao da diše.

Izvor: Susan Thompson/Photoreporters / Zuma Press / Profimedia

Glumac je otkrio 7 riječi njegove supruge Dejne Riv, koje su mu promijenile pogled na ovu tešku situaciju:

"Uništio sam ne samo svoj život već i svih oko sebe. Neću više moći da plivam, jedrim, bacim lopticu Vilu. Neću moći da vodim ljubav sa Dejnom. Možda bi trebalo da me pustimo da idem..." govorio je Riv tada. "A ona je zatim izgovorila riječi koje su mi spasile život: 'Ti si dalje ti. I ja te volim.'"

Borba za život

Iako je glumac razmišljao o samoubistvu nakon nezgode, Dejna mu je dala snagu i volju za životom. Njih dvoje su se zajedno suočili sa nepredvidivim životom, a Dejna je bila njegova najveća podrška, nagovarajući ga da se prilagodi novonastaloj situaciji i pronađe smisao.

Kristofer i Dejna su nakon tragedije pronašli utjehu u humanitarnom radu, skupljajući donacije za pronalazak lijeka za paralizu. Njihova borba za poboljšanje života osoba sa sličnim povredama postala je njihova nova svrha. Iako su oboje preminuli, Kristofer od srčanog udara 2004. godine, a Dejna od raka pluća 2006. godine, njihov sin Vilijam nastavio je njihovu humanitarnu misiju.