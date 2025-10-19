Razlog zbog kojeg Kijanu Rivs nikad nije postao otac slama srca

Zbog tragedija koju je doživio, glumac je vjerovao da osnivanje porodice nije za njega.

Kijanu Rivs (61) već decenijama uživa status jednog od najomiljenijih glumaca, ali je često opisivan i kao najtužniji čovjek u Holivudu, zbog tragedija koje je preživio. U tome leži i razlog zašto nikada nije imao djecu.

"Brzina" i neki drugi veliki hitovi, već su bili iza njega kada je 1998. godine, na promociji svog rok benda Dogstar, upoznao glumicu Dženifer Sajm i ludo se zaljubio u nju.

Nakon godinu dana veze, Dženifer je zatrudnila, a Kijanu je bio presrećan kada je saznao da će postati otac. Za još nerođenu kćerku izabrali su ime Ava, ali je u osmom mkesecu trudnoće Dženifer dobila preuranjene trudove i rodila mrtvorođenče.

Ogromna bol za koju nisu mogli pronaći rkešenje uništila je njihov odnos, pa su odlučili da se raziđu, ali su ostali bliski i redovno su se čuli nakon raskida. Dženifer je pokušavala da pronađe utkehu u alkoholu i antidepresivima, što je na kraju dovelo do njene smrti. Vraćajući se sa zabave Merilina Mensona, poginula je u saobraćajnoj nesreći u aprilu 1999. godine. Prema nekim izvještajima, Kijanu i Dženifer obnovili su svoju vezu neposredno prije tragedije, što tužan kraj čini još tužnijim.

Skrhan od bola, glumac je dugo nakon njene smrti izbjegavao emotivne veze. Vjerovao je da osnivanje porodice nije za njega i utjehu je pronašao u poslu. Iz te patnje rođen je "Džon Vik", akcioni junak čija je priča dobila nekoliko nastavaka.

"Tuga nikad ne prestaje, samo mijenja oblik. Kada umru oni koje voliš, ostaneš sam. Nedostaje mi da budem dio njihovih života i da oni budu dio mog. Pitam se kakva bi sadašnjost bila da su oni ovdje, šta bismo mogli da radimo zajedno... Nedostaju mi sve one divne stvari koje se nikada neće dogoditi", rekao je Rivs 2006. godine za magazin Parade.

Godinama kasnije potvrdio je i da ne planira da se ostvariti kao otac.

"Prekasno je. Gotovo je. Imam 53 godine. Neću imati djecu", objasnio je Kijanu u intervjuu za Esquire 2017. godine.

Glumac je danas u srećnoj vezi s umjetnicom Aleksandrom Grant, koja mu je vratila osmijeh na lice nakon svih tragedija koje je proživio. Proteklih mjeseci proširila se i vijest da su se vjenčali, koju je Aleksandra demantovala na društvenim mrežama.

