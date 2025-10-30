Glumica i pjevačica Dav Kameron i harizmatični frontmen benda Maneskin, Damijano David, vjerili su se nakon dvije godine veze.

Izvor: Instagram printscreen / dovecameron

Srećne vijesti potvrđuju nove fotografije iz Sidneja, na kojima Dav ponosno pokazuje veliki dijamantski prsten, piše TMZ.

Vidi opis Vjerio se frontmen Maneskina: Nosio štikle i i ljubio se s muškarcem, a evo ko mu je ukrao srce Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/dovecameron Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/dovecameron Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/dovecameron Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/dovecameron Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/dovecameron Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/dovecameron Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/dovecameron Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/dovecameron Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/dovecameron Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/dovecameron Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/dovecameron Br. slika: 11 11 / 11

Zaljubljeni u Australiji

Par je uslikan u šetnji gradom, držeći se za ruke i obučeni u usklađene crne kombinacije. Bivša Dizni zvijezda nije skrivala širok osmijeh, neprestano upućujući zaljubljene poglede svom vjereniku. Damijano je, s druge strane, zadržao svoj prepoznatljivi rok imidž - s cigaretom u ustima.

Vijest o veridbi pojavila se ubrzo nakon što su proslavili drugu godišnjicu veze emotivnom objavom na Instagramu, potvrđujući da je njihova ljubav jača nego ikada. Predstavnici para još se nisu oglasili povodom srećnih vijesti.

Upoznali su se 2022.

Priča Dav i Damijana počinje 2022. godine, kada su se upoznali na dodjeli MTV Video Music Awards. U to vrijeme oboje su prolazili kroz promjene u privatnom životu – Dav se fokusirala na novi kreativni pravac, dok je Damijano nedavno okončao dugogodišnju vezu.

Nakon prvog susreta ostali su u kontaktu, a glasine o mogućoj romansi počele su da kruže krajem 2023. godine, kada su ih paparaci više puta uhvatili zajedno. Ipak, par nije javno komentarisao vezu sve do početka 2024. godine, kada su se zajedno pojavili na crvenom tepihu u Los Anđelesu i time potvrdili da su u vezi.

Od tada svoju ljubav čuvaju prilično privatno. Dav je izjavila da ju je Damijano ohrabrio da više vjeruje u sebe i svoju muziku, dok je on njihovu vezu opisao kao iskrenu i punu podrške. Iako oboje rade u muzici, za sada ne planiraju zajedničke projekte – kažu da im je važno da svako zadrži svoj prostor i svoj ritam.

Bonus video: