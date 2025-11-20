logo
Život rokenrol legende: Ljubavne drame, praunučad i 44 godine mlađa partnerka

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ljubavni život legendarnog Mika Džegera oduvijek je intrigirao obožavaoce, a upravo je veza sa 44 godine mlađom partnerkom izazvala brojne kontroverze i kritike.

Život Mika Džegera Izvor: Simon Dael / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mik Džeger iza sebe ima sedmogodišnji brak sa Bjankom Džeger, sa kojom je dobio kćerku Džejd. Džeger (82) sa pet žena ima osmoro djece, i ne planira da se zaustavi. Najstarija je kćerka Karis (54), zatim slijede Elizabet (41), Džejms (39), Džordžija (33), Gabrijel (27), Lukas (26) i najmlađi Deveroks (8).

Njegov ljubavni život oduvijek je intrigirao obožavaoce, a upravo je veza sa 44 godine mlađom Melani izazvala brojne kontroverze i kritike. Naime, mnogi ih osuđuju zbog velike razlike u godinama, ali oni se na to ne obaziru. Melani je znatno mlađa i od većine Džegerove djece, a zanimljivo je i to da Mik uživa i u ulozi pradedе.

"Nekima se čini da bi trebalo da uspori tempo života, jer ima praunučad i unučiće koji ne žele da ga zovu dedom, a on je odlučio da ponovo čeka bebu. Ali to je Mik – on se jednostavno plaši starenja. Njegova neumorna strast prema životu i želja da iskoristi svaki trenutak čine ga onim što jeste", otkrio je blizak prijatelj ovog legendarnog umjetnika.

"Džeger je kratko bio u vezi sa poznatom glumicom Anđelinom Džoli, a brojne žene su navodno otkrile da je pravi 'divljak' u krevetu i da tjera žene da prate njegova bizarna pravila. Njegova osjetljivost i briga takođe se odražavaju u finansijskoj podršci koju pruža Melani, obezbjeđujući joj 15.000 dolara mjesečno za troškove brige o njihovom sinu."

"Mik je odlučio odgovorno da pokriva sve troškove njihovog sina do njegove 18. godine, uključujući i školovanje, čime potvrđuje svoju privrženost i brigu prema porodici koju voli. Ima posebnu vezu sa svakim od svoje djece, bilo da je riječ o talentovanoj dizajnerki nakita Džejd ili o prelijepim kćerkama i sinovima koje ima iz prethodnih brakova."

"Ako ne možeš da rodiš, doviđenja"

Mnogi su kritikovali njegov odnos prema djevojkama, naročito zbog tvrdnji da je raskidao veze ako su postojali problemi sa začećem. Njegove partnerke bile su pod pritiskom njegovih očekivanja vezanih za osnivanje porodice.

Iako se ove priče ne odnose direktno na Džeri Hol, američku manekenku i glumicu s kojom je Mik započeo vezu krajem 1970-ih, ona je nakon raskida priznala da je njegov stav prema proširenju porodice unosio tenzije u njihov odnos.

Džeri je opisala Džegera kao divnog oca, ali lošeg muža. Mik je, s druge strane, istakao da su njihovi intimni trenuci bili najbolji koje je ikada doživio. Njegova sklonost prevarama često je izazivala probleme u romantičnim vezama.

Pogledajte još slika slavnog frotnmena Rolling Stouns-a:

(Story.hr / MONDO) 

Tagovi

Mik Džeger

