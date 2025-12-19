logo
"Neka stare priče ostanu u prošlosti": Kaliopi o bivšem mužu, koga je ostavila zbog 13 godina mlađeg glumca

Izvor mondo.rs
Kaliopi iza sebe ima veliki broj hitova, dok se o njenom burnom ljubavnom životu zna vrlo malo.

ljubavni život pjevačice kaliopi Izvor: Zorana Mandic/ATAIMAGES

Makedonska pjevačica Kaliopi iza sebe ima dva braka, a njen ljubavni život svojevremeno je intrigirao javnost, budući da je bila u prvom braku sa kompozitorom i tekstopiscem Romeom Grilom, sa kojim je dobila i sina.

Ona je u trenutku najveće popularnosti grupe "Kaliopi" povukla se sa scene i sa porodicom se odselila u Švajcarsku gdje je živjela daleko od javnosti i o njoj se ništa nije znalo

Učila je njemački jezik i radila mnoge druge poslove, te je pet godina predavala u srednjoj školi, a tu su je upravo učesnici nagovorili da se vrati muzičkoj karijeri. Na odluku da se vrati u Makedoniju presudila je ljubav prema muzici.

Njena obnovljena saradnja sa bivšim suprugom Romeom Grilom od koga se razvela krajem devedesetih godina prošlog vijeka sve je iznenadila.

"Falio mi je, pa sam jednostavno okrenula broj telefona i rekla mu to. Najviše mi je nedostajao kada sam se u dugogodišnjoj karijeri našla pred najvećim mačem sa dvije oštrice nazvanim Evrovizija. Tada sam bila sigurna da je on jedini koji može sa mnom da ponese taj teret, da napravi pravu pjesmu jer me najbolje poznaje. Između nas se nekad dogodila ljubav, istinska i prava. Dogodilo nam se vrijeme, muzika, dijete... Dogodio nam se razvod, bol, patnja... Dogodio nam se život. Nas dvoje imamo svoje živote i srećni smo. Obnovljena saradnja znači više od obnovljene veze jer se muzika ne stvara bez emocija. Romeo je još moj najbliži rod. Romeova stara deviza je: Volite malo, volite dobro, volite - Romea Grila. U Švajcarkoj sam jedno vrijeme sa Romeom imala privatnu školu muzike, bila sam domaćica, supruga, majka... Trajalo je deset godina i danas sam veoma ponosna na taj dio svoje životne priče", govorila je svojevremeno pjevačica.

"Danas moj sin Pako, koji je odrastao sa ocem, ne voli kada pričamo o njemu u javnosti. Samo mogu da kažem da je on naša najveća ljubav i da smo jako ponosni roditelji. I svakako, on je naš najveći kritičar".

Godine 1996. razvela se od supruga koji je ostao sa njihovim sinom u Švajcarskoj. Dok se ona udala za 13 godina mlađeg glumca Vasila Zafirčeva i sa njim joj se dogodila ljubav na prvi pogled.

"To vrijeme je sada već daleka prošlost i nešto o čemu se već dovoljno pisalo. Više bih voljela da govorimo o ljubavi kao predznaku za budućnost. Ipak, sve stare priče nose epitet - stare", ispričala je u jednom intervjuu.

Izvor: Blic

