Vuk Kostić je igrao Legiju u hit seriji "Porodica", a zbog slabosti su morali da ga pridržavaju

Izvor: Firefly production

Vuk Kostić je u seriji "Porodica", koja govori o hapšenju Slobodana Miloševića, morao da ima dublera jer zbog posljedica koronavirusa, kojeg je dobio tokom snimanja serije 2020. godine, nije mogao da stoji na nogama.

Vuk Kostić u ovoj drami igra Milorada Ulemeka Legiju, komandanta Jedinice za specijalne operacije (JSO), a najzahtjevnije scene, kada Legija preskače ogradu i upada u vilu "Mir", nije mogao da odigra jer se baš tih dana oporavljao od kovida-19.

"Serija "Porodica" mi je bila prvi posao poslije dva mjeseca lokdauna. Bilo je malo čudno snimati, ali jedva sam čekao da počnemo. Svi smo došli željni da radimo i ja sam se razbolio u toku snimanja. Poslije dvadesetak dana vratio sam se na set. Morao sam da nastavim sa radom, iako nisam mogao da stojim na nogama, da se krećem. Nisam imao snage da pređem 20 metara, niti da preskočim ogradu kao što je bilo napisano u scenariju. Zbog toga su angažovali dublera", otkrio je Kostić.

Pogledajte slike iz serije "Porodica"

Vidi opis Glumio Legiju, a u jednoj sceni imao dublera: Vuk Kostić otkrio tajne sa snimanja "Porodice" Serija "Porodica" Serija Porodica Serija "Porodica" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ PORODICA Br. slika: 30 1 / 30 Izvor: Firefly production Br. slika: 30 2 / 30 Izvor: Youtube/PORODICA Br. slika: 30 3 / 30 AD Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 30 4 / 30 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 30 5 / 30 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 30 6 / 30 AD Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 30 7 / 30 Izvor: YouTube/PORODICA/printscreen Br. slika: 30 8 / 30 Izvor: YouTube/PORODICA/printscreen Br. slika: 30 9 / 30 AD Izvor: RTS1/Screenshot Br. slika: 30 10 / 30 Izvor: RTS1/Screenshot Br. slika: 30 11 / 30 Izvor: RTS1/Screenshot Br. slika: 30 12 / 30 AD Izvor: RTS1/Screenshot Br. slika: 30 13 / 30 Izvor: YouTube/PORODICA/printscreen Br. slika: 30 14 / 30 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 30 15 / 30 AD Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 30 16 / 30 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 30 17 / 30 Izvor: YouTube/Porodica serija Br. slika: 30 18 / 30 AD Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 30 19 / 30 Izvor: YouTube/Porodica serija Br. slika: 30 20 / 30 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 30 21 / 30 AD Izvor: YouTube/screenshot/PORODICA Br. slika: 30 22 / 30 Izvor: Youtube/ PORODICA Br. slika: 30 23 / 30 Izvor: Youtube/ PORODICA Br. slika: 30 24 / 30 AD Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 30 25 / 30 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 30 26 / 30 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 30 27 / 30 AD Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 30 28 / 30 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 30 29 / 30 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 30 30 / 30 AD

Koliko je teško podnosio snimanje, pokazuje i činjenica da je ekipa serije morala da mu pomaže da bi uopšte stajao.

"Podbadali su me na neke rašlje, štake da bih mogao da izdržim, a te iste scene je snimao dubler iz kontraplana".

Glumac je imao nesreću da se čak dva puta zarazi koronom.

"Jedva sam živ ostao", priznaje.

Kada se pročulo da je Kostić dobio ulogu Legije, mnogi su prokomentarisali da Ulemeka baš vide u ovom glumcu. Vuku nije jasno zbog čega je to tako, jer smatra da on i bivši komandant JSO nemaju nikakve sličnosti.

"Nemam nikakve veze sa Legijom, kog tumačim u seriji. Igrom slučaja znam neke ljude koji su ga poznavali i oni su mi rekli da je ljude zvao "Mićo". Po tome smo jedino slični, jer i ja kada nekom ne znam ime, govorim "Badžo".

On dodaje da mu nije lako da gleda "Porodicu" jer ga podsjeća na loš period života koji je te 2001. godine imao.

"Teško mi je da gledam seriju, pogotovo kada čujem onu muziku na kraju. Pomislim: "Pusti me devedesetih i tih loših godina." Kada je uhapšen Milošević, umro mi je otac Pljaka, tako da sam taj period potisnuo, brat mi je nakon 40 dana otišao na brod. Imam svoj doživljaj tog perioda, tako da se hapšenja i cijele te fame ni ne sjećam".

(Informer, MONDO)





