“Ovo je izuzetno neprijatno”: Miki Rurk ne želi novac obožavatelja

Miki je dodao i da mu je cijela situacija izuzetno neprijatna, kao i da je sam kriv što mu prijeti izbacivanje iz kuće zbog duga, ali da neće uzimati novac od fanova.

Izvor: Denis Makarenko/Shutterstock

Posljednjih nekoliko dana pisalo se da je holivudski glumac Miki Rurk u velikim dugovima, da ga je tužio stanodavac i da mu prijeti deložacija, a potom je za njega pokrenuta GoFundMe kampanja u kojoj su počela da se prikupljaju sredstva kako bi glumac otplatio dugove. U tim navodima stajalo je i da je glumac odobrio ovu kampanju, međutim Miki Rurk se sada oglasio na društvenim mrežama i sve to demantovao.

Naime, GoFundMe stranicu pokrenula je Lija-Džoel Džons, prijateljica i članica Rurkovog menadžerskog tima, a na toj stranici omogućene su donacije namijenjene glumcu. Miki Rurk duguje 59.100 dolara (50.564 evra), dok je cilj kampanje bio da se prikupi 100.000 američkih dolara. Prikupljanje sredstava pokrenuto je onlajn u nedjelju, 4. januara, u ranim jutarnjim satima, pod naslovom "Podržite Mikija kako biste spriječili deložaciju“, uz opise glumca i njegove duge karijere u Holivudu, sa ciljem da se potencijalni donatori podstaknu da pomognu u, kako je navedeno, njegovom teškom periodu.

Njegov stanodavac je, prema sudskim dokumentima, prije mjesec dana zahtijevao da plati neizmirene kirije ili da odmah napusti stan. Glumac je 18. decembra dobio trodnevno obavještenje o plaćanju ili iseljenju, navodi se u tužbi koju je podnio Erik T. Goldi.

Miki odbija novac

Međutim, Miki Rurk tvrdi da nije znao za prikupljanje novca i da ne traži finansijsku pomoć od obožavalaca. U video-snimku objavljenom na Instagramu u ponedjeljak, 6. januara uveče, Rurk je rekao da je frustriran i zbunjen cijelom situacijom. Objasnio je da je čuo za GoFundMe kampanju, ali da ne razumije zašto je uopšte pokrenuta.

"To nisam ja, u redu? Da mi treba novac, ne bih tražio nikakvu prokletu milostinju. Radije bih sebi gurnuo pištolj u gu*icu i povukao obarač. Dakle, ko god je to uradio, ne znam da li je to uradio – zašto je to uradio. Ne razumijem to. Ne bih znao šta je GoFund ni za milion godina. Moj život je veoma jednostavan. Ne tražim pomoć sa strane na taj način“, rekao je u videu.

Dodao je i da mu je cijela situacija izuzetno neprijatna.

"Ali siguran sam da ću i ovo preboljeti kao i sve ostalo. Slušajte, uradio sam zaista užasan posao u upravljanju svojom karijerom. Nisam bio baš diplomata. Morao sam da idem na više od 20 godina terapije kako bih se izborio sa štetom koja mi je nanesena prije mnogo godina. I veoma sam naporno radio da to prevaziđem. I više nisam ta osoba. Nisam onaj divlji čovjek kakav sam bio prije dvadesetak godina. Ali plaćaš cijenu svoje prošlosti", nastavio je.

Govoreći o novcu prikupljenom u kampanji, Miki Rurk je poručio:

"Vratite ga."

Dodao je da će u sve uključiti i svog advokata kako bi se cijela priča zaustavila.

"Samo mi jedna osoba pada na pamet da bi mogla da uradi tako nešto i nadam se da to nije osoba na koju mislim. Ovo je ponižavajuće“, rekao je. Pojasnio je i da je ranije pozajmljivao novac od prijatelja i da mu je novac potreban kako bi im ga vratio.

"Ali nikada ne bih tražio ni pet centi od stranaca, obožavalaca ili bilo koga drugog. To nije moj stil. Ne bih uzeo ni pet centi od humanitarne organizacije ili od bilo koga“, poručio je glumac.

Prikupljeno više od 97.000 dolara

Kako piše Rolling Stone, u utorak ujutru kampanja je prikupila više od 97.000 dolara (oko 82.000 evra).

"Miki trenutno prolazi kroz izuzetno težak period i nevjerovatno je dirljivo vidjeti koliko ljudi brine o njemu i želi da pomogne“, izjavila je ranije Lija-Džoel Džons za The Hollywood Reporter. Na stranici za donacije, Džons je navela da je prikupljanje sredstava kreirano uz Mikijevo puno dopuštenje kako bi se pokrili hitni troškovi vezani za stanovanje i spriječilo da dođe do deložacije.

(Mondo.rs)