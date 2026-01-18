logo
Preminuo Miroslav Mika Aleksić

Preminuo Miroslav Mika Aleksić

Autor Dragana Božić
0

Srpski režiser, glumac, producent i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić preminuo je danas.

Preminuo Miroslav Mika Aleksić Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Srpski režiser, glumac, producent i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić preminuo je danas, prenose srpski mediji.

Suđenje Miki Aleksiću, optuženom za čak četiri silovanja i pet djela polnog uznemiravanja, odloženo je sredinom prošle godine. Njegov advokat tada je tvrdio da mu je klijent u polusvjesnom stanju.

Narušeno zdravstveno stanje

Suđenje samozvanom učitelju glume traje duže od tri godine. Saslušane su žrtve, saslušani su i skoro svi svjedoci, ali se kraj procesa nije nazirao. Posljednjih osam ročišta je odloženo, a kao obrazloženje navedeno je loše zdravstveno stanje okrivljenog. 

Aleksićev branilac Zoran Jakovljević tvrdio je da se njegov klijent nalazi u polusvesnom stanju kao i da je apsolutno nepokretan.

Jugoslav Tintor, advokat oštećenih djevojaka u ovom postupku, rekao je nedavno da su tvrdnje branioca Aleksića jedno, a da je nešto drugo medicinska dokumentacija.

"Mi smo već imali jedno vještačenje u maju 2024. godine gdje je utvrđeno da je Aleksić sposoban da prati suđenje u danima kada ne prima terapiju. Vještaci su tada predložili da bi trebalo ponovo u jednom trenutku da se obavi vještačenje", pojasnio je on.

"Kako dalje objašnjava, ukoliko u medicinskoj dokumentaciji piše da je Aleksić teško obolio, može da se zatraži vještačenje kako bi se utvrdilo da li je sposoban ili nije da prati suđenje. Ukoliko se utvrdi da je on teško obolio, te da nije sposoban iz zdravstvenih razloga da prati suđenje, Zakonom o krivičnom postupku predviđeno je da se tada optužnica odbacuje. To znači da osoba kojoj se sudi nije sposobna da prati ročište, a ne da optužnica nije osnovana. Ukoliko se zdravlje optuženog poboljša u nekom trenutku, postupak bi mogao ponovo da počne. Nije moguće da se Aleksiću sudi u odsustvu ukoliko se utvrdi da nije sposoban da prati suđenje jer je to predviđeno u drugim slučajevima - kada su optuženi nalazi u bjekstvu, odnosno kada nije dostupan državnim organima", dodao je Tintor.

Kako je naveo zamjenik njegovog branioca Zorana Jakovljevića, Aleksiću je bilo narušeno zdravstveno stanje, te zbog toga nije u mogućnosti da dođe na ročište.

"Ima oko 40 kilograma, nije u stanju da govori. Posljednji put smo ga čuli prije 20 ili 30 dana. Preko njegove žene se informišemo kakvo mu je stanje, ali nikako nije dobro", kazao je tada advokat, prenosi Republika.

(Mondo.rs)

