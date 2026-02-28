Izgleda fantastično: Helen Miren (80) ne plaća skupe trenere, vježba samo 12 minuta dnevno

Helen Miren (80) otkriva jednostavnu tajnu vitalnosti - vojni trening bez teretane, sve vježbe se rade kod kuće

Izvor: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia

Glumica Helen Miren kaže: snaga i vitalnost ne dolaze iz iscrpljujućih treninga, već iz dosljednih, jednostavnih vježbi .

kaže: snaga i vitalnost ne dolaze iz iscrpljujućih treninga, već iz dosljednih, jednostavnih . RCAF program pokazuje da zdravlje i energija mogu da se održe uz minimum vremena i truda – dovoljno je da svakog dana odvojite nekoliko minuta i tijelo će vam uzvratiti snagom i lakoćom pokreta.

Sa 80 godina, Helen Miren zrači snagom, gracioznošću i energijom – kako na ekranu, tako i van njega.

Njena vitalnost oduvijek je fascinirala publiku, a sada otkriva da iza toga ne stoje skupi treninzi, već iznenađujuće jednostavna rutina.

Glumica koja je i dalje vrijedno radi i osvaja publiku zaklinje se u vojni program vježbi koji ne zahtijeva nikakvu opremu, teretanu niti sate vježbanja. Sve što vam je potrebno jeste malo prostora u dnevnoj sobi i dvanaest minuta dnevno.

Kraljevska tajna: RCAF program za žene

Royal Canadian Air Force (RCAF) ženski program vježbi nastao je krajem pedesetih godina, kada je vojska tražila način da održi kondiciju svojih pripadnika bez teretana i sprava, često u udaljenim bazama. Najpoznatije verzije su 5BX (Five Basic Exercises) za muškarce i XBX (Ten Basic Exercises) za žene. Cilj nije bio estetski izgled, već osnovna fizička spremnost – mobilnost zglobova, snaga, izdržljivost i prevencija povreda.

Program se sastoji od četiri nivoa sa po deset vježbi koje postepeno postaju zahtjevnije. To znači da svako može da počne od najjednostavnijih pokreta i napreduje sopstvenim tempom. Miren je pronašla svoj ritam i ostala na nivou koji joj odgovara, dokazujući da nije potrebno gurati sebe do krajnjih granica da bi se osjetili benefiti.

Helen Miren o zdravlju i starenju

U intervjuu iz 2025. godine, Miren je istakla da je promjenu u razmišljanju o starenju doživjela kao oslobađajuću.

„Šta god da mislite o starenju, moramo ga prihvatiti, a ne plašiti ga se,“ rekla je. Za nju je ključ u malim, dosljednim koracima – šetnji, jogi ili kratkim rutinama koje se lako uklapaju u svakodnevicu. RCAF program je, kako kaže, njena konstanta: „To je vježba koju radim cijelog života, povremeno. Vrlo blagim tempom vas dovede u formu. Poslije dvije nedjelje pomislite: ‘Da, sada bih mogla i u teretanu.’“

Helen Miren

Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Kako izgleda rutina

Osnovni nivo programa fokusiran je na osnovne pokrete: lagano savijanje i istezanje kičme, čučnjeve, pokrete za ramena i ruke, blagu aktivaciju trbušnih mišića i jednostavne kardio pokrete poput marširanja u mjestu. Sve je osmišljeno da angažuje ključne grupe mišića – kukove i butine, trup i posturalne mišiće, ramena i ruke, kao i sistem ravnoteže. Princip je jednostavan: „koristi ih ili će nestati.“

Vježbe koje možete probati odmah

Stručnjaci predlažu tri pokreta inspirisana Heleninom rutinom, idealna za početnike:

Ustajanje iz stolice (sit-to-stand): jača noge i kosti. Sjedite na stolicu, stopala u širini kukova, ustanite koristeći snagu nogu, pa se polako vratite u sjedeći položaj.

Marširanje u mjestu: poboljšava ravnotežu i koordinaciju. Podignite jedno koljeno pa drugo, kao da marširate. Ako je potrebno, pridržite se za stolicu ili radnu površinu.

Sklekovi uz zid: jačaju ruke i trup bez opterećenja kičme. Stanite ispred zida, dlanove postavite u visini grudi, savijte laktove i približite se zidu, pa se odgurnite nazad.

Sve ove vježbe zahtjevaju samo par minuta dnevno, a mogu se raditi u dnevnoj sobi, bez ikakve opreme.

"Moj savjet svima je i da rade iznutra, a ne samo spolja. Tako je važno ne samo da vježbate već i da kontrolišete ishranu i pronađete šta vam najviše prija. Ono što unosite u sebe imaće uticaj na to šta mislite o sebi, zapamtite to", kaže Helen. Pogledajte slavnu glumicu u našoj galeriji slika.

Vidi opis Izgleda fantastično: Helen Miren (80) ne plaća skupe trenere, vježba samo 12 minuta dnevno Helen Miren Helen Miren Helen Miren Helen Miren Helen Miren Helen Miren Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Loredana Sangiuliano / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Gregory Pace / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ron Adar, M10s / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Christian Ender / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Lepa i srećna/Mondo)