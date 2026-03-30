"Što se ne javiš, seljaku": Ljubomir Bandović o susretu s legendarnim Gagom Nikolićem

Glumac Ljubomir Bandović prisjetio se susreta sa legendarnim Draganom Nikolićem kada mu je usred kafane održao lekciju života.

Glumac Ljubomir Bandović ispričao je u jednom podkastu sve o susretu s legendarnim Draganom Gagom Nikolićem, koji je ga je u jednoj sekundi oduševio i "resetovao".

Susret se odigrao u čuvenom beogradskom restoranu "Potkovica", gdje je Gaga bio redovan gost.

Tada je Ljuba sa društvom sjedio u blizini svog idola, posmatrajući ga sa strahopoštovanjem koje je preraslo u simpatičnu neprijatnost.

- Mene je pokojni Gaga Nikolić resetovao. Gaga je volio da sjedi u Potkovici, i ja se nešto zapatio sa ovom trojicom, Kiza, Miško, Deki, pa smo petkom išli tamo - započeo je Ljuba.

Nakon nekoliko nedjelja ovakvih susreta, Gaga Nikolić odlučio je da preuzme inicijativu i "razbije led" na sebi svojstven način.

- On sjedi za šankom, a ja gledam u Gagu kao zaljubljena djevojčica. Njemu krene glava ulijevo, ja kao bježim, i valjda mu bilo preko glave, neki treći, četvrti petak, dolazi sa bocom vina koju mi pijemo za stolom, i kaže: "Momci, je l' mogu ja da vas počastim vinom?", a mi: "O, kako da ne!" - objašnjava glumca, pa nastavlja:

- Deki, Miško, Kiza, i pogleda u mene i kaže: "Seljak, što ne kažeš dobar dan, bre?! Znaš me, znam te", ja rekoh: "Pa da vam ne smetam", a on: "Ti meni da smetaš? Je l' znaš ti koliko još pasulja treba da jedeš da bi meni smetao?". Htio je da te raščini tog statusnog momenta, a to ti uradi najveći arhišmeker našeg posla, mislim simbol Beograda. I kao ti nešto poslije... Aj, ti, pravi se važan kad ti Gaga tako nešto uradi - ispričao je Ljuba u podkastu "Ozbiljno neozbiljni".

