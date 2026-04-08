Napisao jednu od najboljih srpskih pjesama, danas živi na rubu egzistencije: Velika porodična tragedija ga dotukla

Tomislav nije želio da skuplja zasluge za pjesmu koja je vinula u zvijezde našeg folkera.

Životna priča pjevača Tomislava Marinkovića Tome duboko je potresla javnost i žiri emisije "Nikad nije kasno" kada je podijelio svoju tešku sudbinu.

Nakon velike tragedije i gubitka sina Marka, Tomislav je izgubio volju za lagodnim životom koji je nekada vodio. Pevač iz "Nikad nije kasno" se bori za osnovnu egzistenciju, a o svom nekadašnjem bogatstvu i teškoj današnjoj svakodnevici iskreno kaže:

"Imao sam uvek dobar auto, stan u Beogradu, kuću u Budvi, para više nego što je trebalo. Nisam se snašao u ovom estradnom životu, nisam želio da pravim kompromise i tako sam završio kako sam zavšio. Danas radim kao pomoćnik molera, drugovi su mu pomogli da nađem posao da bi imao za elementarnu egzistenciju", isken je folker.

Cijela Srbija zna njegov hit

Malo je poznato da je Tomislav tvorac hita "Pukni zoro, neću kući skoro“, pjesme koju je kasnije prepjevao i proslavio Milan Topalović Topalko. O tome zašto on lično nije profitirao od te numere, pjevač objašnjava:

"Moja pjesma je bila popularna, a niko nije znao ko je peva. Drugi su imali više vajde od toga. U ono vrijeme kad sam mogao da uzmem neku lovu, ja nisam radio, ali nije mi žao. Imao sam satisfakciju da je čujem na radiju", rekao je on.

