Njegove replike su postale možda veće i od filmova u kojima su izgovorene. Neke svi znaju napamet, ali rijetko ko zna njihovu pravu priču.
Njegove replike odavno su postale veće od filmova u kojima su izgovorene. Neke znamo napamet, druge se svakodnevno koriste na društvenim mrežama, ali rijetko ko zna njihov pravi kontekst.
Al Paćino (86) je kroz svoje uloge ostavio trag ne samo u kinematografiji, već i u načinu na koji danas govorimo o moći, novcu i emocijama.
Smatrali ga preniskim i nedovoljno harizmatičnim, a ušao u legendu: 10 citata Al Paćina koji su obilježili generacije
1. "The eyes, chico, they never lie." ("Oči, chico, nikada ne lažu.") Scarface
2. "Say hello to my little friend!" ("Pozdravi se sa mojim malim prijateljem!") Scarface
3. "I’m gonna make him an offer he can’t refuse." ("Ponudiću mu nešto što neće moći da odbije.") The Godfather
4. "Just when I thought I was out, they pull me back in!" („Baš kad sam pomislio da sam izašao, oni me vrate nazad!") The Godfather Part III
5. "Great men are not born great, they grow great." ("Veliki ljudi se ne rađaju veliki - oni to postaju.") - The Godfather
6. "Vanity is definitely my favorite sin." ("Taština je definitivno moj omiljeni grijeh.") - The Devil’s Advocate
7. "In this country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power." ("U ovoj zemlji prvo moraš da zaradiš novac. A kada ga imaš - dobiješ i moć.") - Scarface
8. "Sometimes it’s the people no one imagines anything of who do the things that no one can imagine." ("Ponekad ljudi od kojih niko ništa ne očekuje urade stvari koje niko ne može ni da zamisli.") - Ovaj citat se često vezuje za Al Paćina, ali zapravo potiče iz filma The Imitation Game.
9. "You’re out of order! You’re out of order! The whole trial is out of order!" ("Vi ste van reda! Cijeli proces je van reda!") - And Justice for All
10. "The only thing in this world that gives orders is balls." ("Jedina stvar na ovom svijetu koja izdaje naređenja su m*da.") - Scarface
Ovo možda niste znali
Al Paćino je za ulogu u "Scarface-u" mesecima vežbao kubanski akcenat, i to je jedan od razloga zašto je lik Tonija Montane postao toliko autentičan.
Iako danas deluje nezamislivo, studio u početku nije želeo Paćina za ulogu u "The Godfather" jer su ga smatrali su "preniskim i nedovoljno harizmatičnim".
Čuvena rečenica "Say hello to my little friend!" nije bila u potpunosti planirana, ali način na koji je izgovorena učinio ju je legendarnom.
