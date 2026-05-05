Džon Malkovič postao hrvatski državljanin

Poznati glumac Džon Malkovič godinama je bio glavna tema na Balkanu zbog svog porijekla. Spekulacije su se ređale godinama, te su ga tako svojatali i Crnogorci, i Hrvati, i Bosanci i Srbi, a on je sada odlučio.

Izvor: X printscreen/Davor Božinović

Poznati američki glumac Džon Malkovič postao je hrvatski državljanin. Vijest je na društvenim mrežama objavio potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, koji mu je uručio rješenje o sticanju hrvatskog državljanstva.

Poželio mu dobrodošlicu

Božinović je u svojoj objavi naveo da je rješenje uručeno tokom "kratke, ali važne ceremonije".

"Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin", napisao je ministar. Svoju objavu zaključio je riječima: "Čestitam i dobrodošli."

Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin.



Čestitam i dobrodošli. pic.twitter.com/MuduIl4y1a — Davor Božinović (@DavorBozinovic)May 5, 2026

Bio i sa Plenkovićem

Hrvatski premijer Andrej Plenković, primio je u utorak slavnog američkog glumca Malkoviča u Banskim dvorima, i poručio da mu je drago što njeguje hrvatske korijene.

"Primili smo Džona Malkoviča u Banskim dvorima i zajedno sa ministrom turizma Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem razmijenili smo mišljenja o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju", objavio je premijer na društvenim mrežama.

"Džonova duga karijera i njegov umjetnički uspjeh velika su inspiracija mlađim generacijama i drago nam je što s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene", naglasio je Plenković.

Malkovič je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova. Među ostalima, u "Poljima smrti", "Carstvu sunca", "Opasnim vezama", "Na vatrenoj liniji" i "Biti Džon Malkovič2. Jednako je poznat i po svom radu na pozorišnim daskama. Dva puta je nominovan za Oskara, a tri puta za Zlatni globus.

Porijeklo Džona Malkoviča

Njegovi prabaka i pradeda emigrirali su u Sjedinjene Američke Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji. Više puta je boravio u Hrvatskoj, i privatno i gostujući sa predstavama.

"Napola sam Hrvat. Tačka. Koliko ja znam. Djelimično sam Škot, djelimično Francuz. To nije nešto čime bih se ponosio, niti stidio, mislim. To je činjenica", rekao je Džon 2021. godine.

Prisjetimo se Džonove posjete Beogradu:

Vidi opis Džon Malkovič postao hrvatski državljanin 9.12. 1953. Džon Malkovič Džon Malkovič Džon Malkovič Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 9 / 9 AD

Tada je otkrio i koje ga uspomene vezuju za Hrvatsku.

"Bio sam ovdje nekoliko puta, uvijek sam uživao. U Zagrebu nisam proveo puno vremena, bio sam samo tri ili četiri puta. Ne poznajem Zagreb toliko dobro. Posjetio sam mnogo ostrva, proputovali smo veliki dio obale. Bilo je lijepo, fantastično. Išli smo na dugo putovanje, poveo sam kolege i naše porodice na krstarenje od tri nedjelje, prije nekoliko godina", rekao je glumac, prenosi Index.hr.

(Mondo.rs)