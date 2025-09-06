logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbog ovog filma su se oboje razveli: Slavni glumac posle 30 godina priznao aferu s Mišel Fajfer, sve počelo na snimanju

Zbog ovog filma su se oboje razveli: Slavni glumac posle 30 godina priznao aferu s Mišel Fajfer, sve počelo na snimanju

Autor Dragana Tomašević
0

Slavni američki glumac Džon Malkovič (71) prvi put je javno progovorio o svojoj kratkoj, ali burnoj romansi sa koleginicom Mišel Fajfer, koja je 1988. godine dovela do raspada oba njihova braka.

Džon Malković o aferi sa Mišel Fajfer Izvor: AXELLE WOUSSEN / INSTAR Images / Profimedia

Glumac Džon Malkovič je u to vrijeme bio u braku sa glumicom Glen Hedli, ali je njihova veza pukla upravo tokom snimanja filma "Opasne veze", kada je započeo aferu sa Mišel Fajfer.

U filmu je igrao zavodnika Valmonta, dok je Fajfer tumačila ulogu čestite Madam de Turvel, a hemija koja je oduševila publiku prelila se i u stvarni život.

Gostujući ove nedelje u podkastu "Fashion Neurosis“, Malkovič je priznao da ga je ta veza koštala više nego što je mogao da pretpostavi.

"To nije tema o kojoj sam ikada ranije govorio. U ovom poslu vrlo brzo stvoriš emocionalne veze s ljudima. Ponekad one prerastu u nešto više. Sa Mišel sam imao odnos koji je bio dubok i poseban, ali nisam bio fer. Izgubio sam sjajnu koleginicu", rekao je glumac, prenosi Daily Mail.

Mišel Fajfer, koja je tada bila u braku sa glumcem Piterom Hortonom, nikada nije javno komentarisala aferu, iako se o njoj nagađalo decenijama. Čak je i reditelj filma Stiven Frirs jednom izjavio da su se "fikcija i stvarnost tokom snimanja isprepletale".

Malkovič je priznao da je tek kasnije shvatio kako prelazak granice iz prijateljstva u nešto više znači i gubitak profesionalnog partnerstva.

"Naučio sam da je sjajnog kolegu teže pronaći nego bilo šta drugo. Kada taj odnos preraste u nešto više, barem prema mom iskustvu, teško ga je ikada vratiti", rekao je Malkovič.

Pogledajte trejler filma zbog kojeg su se oboje razveli:

Opasne veze
Izvor: Youtube / Rotten Tomatoes Classic Trailers

Malkovič se razveo od Glen Heddli iste godine kada je film izašao, a Glen je preminula 2017. godine u 62. godini života.
Danas Džon živi sa italijanskom scenografkinjom Nikoletom Pejran, sa kojom ima dvoje djece.

Mišel Fajfer se nakon razvoda od Pitera Hortona 1990. godine udala za televizijskog producenta Dejvida E. Kelija, sa kojim je i danas u braku i ima dvoje djece.

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumci

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA