Zbog ovog filma su se oboje razveli: Slavni glumac posle 30 godina priznao aferu s Mišel Fajfer, sve počelo na snimanju

Slavni američki glumac Džon Malkovič (71) prvi put je javno progovorio o svojoj kratkoj, ali burnoj romansi sa koleginicom Mišel Fajfer, koja je 1988. godine dovela do raspada oba njihova braka.

Glumac Džon Malkovič je u to vrijeme bio u braku sa glumicom Glen Hedli, ali je njihova veza pukla upravo tokom snimanja filma "Opasne veze", kada je započeo aferu sa Mišel Fajfer.

U filmu je igrao zavodnika Valmonta, dok je Fajfer tumačila ulogu čestite Madam de Turvel, a hemija koja je oduševila publiku prelila se i u stvarni život.

Gostujući ove nedelje u podkastu "Fashion Neurosis“, Malkovič je priznao da ga je ta veza koštala više nego što je mogao da pretpostavi.

Gostujući ove nedelje u podkastu "Fashion Neurosis", Malkovič je priznao da ga je ta veza koštala više nego što je mogao da pretpostavi.

"To nije tema o kojoj sam ikada ranije govorio. U ovom poslu vrlo brzo stvoriš emocionalne veze s ljudima. Ponekad one prerastu u nešto više. Sa Mišel sam imao odnos koji je bio dubok i poseban, ali nisam bio fer. Izgubio sam sjajnu koleginicu", rekao je glumac, prenosi Daily Mail.

Mišel Fajfer, koja je tada bila u braku sa glumcem Piterom Hortonom, nikada nije javno komentarisala aferu, iako se o njoj nagađalo decenijama. Čak je i reditelj filma Stiven Frirs jednom izjavio da su se "fikcija i stvarnost tokom snimanja isprepletale".

Malkovič je priznao da je tek kasnije shvatio kako prelazak granice iz prijateljstva u nešto više znači i gubitak profesionalnog partnerstva.

"Naučio sam da je sjajnog kolegu teže pronaći nego bilo šta drugo. Kada taj odnos preraste u nešto više, barem prema mom iskustvu, teško ga je ikada vratiti", rekao je Malkovič.

Pogledajte trejler filma zbog kojeg su se oboje razveli:

Malkovič se razveo od Glen Heddli iste godine kada je film izašao, a Glen je preminula 2017. godine u 62. godini života.

Danas Džon živi sa italijanskom scenografkinjom Nikoletom Pejran, sa kojom ima dvoje djece.

Mišel Fajfer se nakon razvoda od Pitera Hortona 1990. godine udala za televizijskog producenta Dejvida E. Kelija, sa kojim je i danas u braku i ima dvoje djece.