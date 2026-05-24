Gordon Remzi se umalo ispovraćao u MasterChefu: U jelu pronašao korišteni flaster

Prilikom pregleda jela u MasterChefu, sudija Tifani Deri vidno se šokirala nakon što je u unutrašnjosti sendviča pronašla iskorišteni flaster.

Izvor: YouTube/Mythical Kitchen

Temperamentni Gordon Remzi je u novoj epizodi kulinarskog šoua "MasterChef" doživio scenu koja nadmašuje sve dosad viđeno, nakon što je u jelu jedne takmičarke pronađen iskorišteni flaster. Slavni šef jedva se suzdržao od povraćanja, a takmičarka je odmah izbačena iz takmičenja.

U novom nastavku američkog izdanja popularnog serijala, takmičari su dobili zadatak da osmisle jela inspirisana stadionskom uličnom hranom, slaveći pritom svoju kulturnu baštinu u duhu Svjetskog fudbalskog prvenstva. Iako je koncept obećavao kulinarski spektakl, pritisak zbog roka od samo 60 minuta za pripremu pokazao se kobnim za takmičarku Noru.

Šokantan pronalazak u sendviču

Nora, koja je predstavljala tim Afrike, pred sudije je iznijela sendvič s bakalarom i maakoudom - tradicionalnim uštipcima od krompira, poslužen uz chermoula majonezu i mediteransku salatu.

Međutim, degustacija je naglo prekinuta. Prilikom pregleda jela, sudija Tifani Deri vidno se šokirala nakon što je u unutrašnjosti sendviča pronašla iskorišteni flaster. Trenutak je izazvao burne reakcije za sudijskim stolom.

Remzijeva burna reakcija

Iako je vidno postiđena Nora pokušala da se izvini, šteta je već bila učinjena - posebno za Gordona Remzija. Dok su ostale sudije na vrijeme uočile problem, Remzi je bio jedini koji je već uzeo zalogaj Norinog jela.

Kamere su ga snimile kako se, vidno uznemiren spoznajom, bori s nagonom za povraćanjem i kašlje. Remzi nije štedio riječi, upitavši Deri pred kamerama: "Sada jedemo flastere? Koji se đavo dešava?".

Greška ju je koštala takmičenja

Kasnije je otkriveno da je do kontaminacije najvjerovatnije došlo tokom haotične pripreme. Kamere su zabilježile trenutak u kojem se Nora, užurbano seckajući povrće, posjekla na oštar nož, nakon čega joj je pružena medicinska pomoć.

U jednom trenutku je zatražila novi flaster jer joj je prethodni, kako je rekla, "ispao", ali očito nije provjerila gdje je završio. Zbog ozbiljnog propusta Nora je odmah eliminisana iz "MasterChefa". Odluku je prihvatila bez prigovora i priznala da je riječ o grešci koja u kuhinji ne smije da se dogodi.