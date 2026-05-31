"Ima malo više od 26": Dara Bubamara otkrila sve o vezi s mlađim momkom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Pjevačica Dara Bubamara uživa u vezi sa 24 godine mlađim momkom

Dara Bubamara o novom dečku Izvor: Instagram printscreen/darabubamara_official

Pjevačica Dara Bubamara govorila je o detaljima romanse sa mlađim dečkom kog je nedavno prvi put javno pokazala.

Dara ne krije koliko uživa u ljubavi sa partnerom koji joj je za 50. rođendan priredio romantično iznenađenje na luksuznom putovanju u Italiji. Pjevačica ne krije koliko je srećna i ističe da nije vjerovala da će joj se ovakva ljubav desiti.

- Upoznali smo se na Mikonosu, spontano. Krenulo je zezanje, priča... Prvo smo se družili, izlazili mene je oduševljavalo koliko je on zabavan dečko, kako lijepo priča. Kad je on otišao u Dubaji da živi viđali smo se na relaciji Dubai - Novi Sad. Iako je od početka postojala strast i privlačnost, meni je nevjerovatno koliko smo mi kliknuli kao osobe. On nije samo moj momak, već životni partner na koga mogu da se oslonim - ispričala je Dara Bubamara u emisiji "Pretres".

Ona kaže, da se razlika u godinama za sada ne vidi, a iako priznaje da je dosta mlađi Dara ne želi da kaže koliko njen dečko ima godina.

- Mlađi je dosta od mene, ne drastično. Neću da kažem koliko, ima malo više od 26 - kaže Dara kroz smijeh.

Pjevačica ističe da ga voli, kao i da se on veoma lijepo slaže sa njenim sinom.

- Njih dvojica se obožavaju. Godinu dana uživam u vezi, bio je uz mene i kad sam imala neke probleme. Mnogo je dobar, mnogo mi pomaže. Krenulo mi je u životu. Da mi je neko rekao da će se ovo desiti ne bih mu vjerovala - jasna je Bubamara.

Na pitanje da li bi se udala za njega, Dara kaže da nije razmišljala o udaji, ali da bi pristala ako bi je zaprosio.

- Ne znam da li bih se udala... Neka bude kako Bog kaže, rekla bih "da" ako me zaprosi. Neću da baksuziram nek sve ide svojim tokom. Žao mi je što nisam imala još djece, jer sam mogla. Juče mi je Kosta rekao žao mi je što nemam brata. Mogla bih da rodim, ali da li bih mogla poslije sve ostalo ne znam... Mada, sve je moguće samo da smo živi i zdravi - iskrena je pjevačica.

(Hype TV, MONDO)

