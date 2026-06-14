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Marija Šerifović završila u bolnici, došla u invalidskim kolicima: "Nikada nisam osjetila ovoliku bol"

Marija Šerifović završila u bolnici, došla u invalidskim kolicima: "Nikada nisam osjetila ovoliku bol"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Marija Šerifović povrijedila je nogu na Baliju, a ljekari su joj pružili prvu pomoć zbog jakih bolova.

Marija Šerifović se povrijedila Izvor: YouTube/Marija Serifovic

Popularna pjevačica Marija Šerifović proživela je pravu dramu tokom odmora na Baliju. Ona je usred noći doživjela nezgodu kada je pala i ozbiljno povrijedila nogu, zbog čega je u invalidskim kolicima prevezena na hitan bolnički prijem.

Marija je priznala da je trpila nesnosne bolove, a ljekari su odmah preduzeli sve neophodne mjere kako bi joj pružili prvu pomoć i sanirali povredu.

"Nikada nisam osjetila ovoliku bol, nikada u životu", dodala je pjevačica, a potom otkrila rezultate.

"Kosti nisu pukle, izgleda da su mi popucali ligamenti. Nema mrdanja, fiksirana noga, led, injekcije... Hodam na štakama, za pet metara mi treba pet minuta", rekla je pevačica.

"Ne osjećam potrebu da to dijelim sa medijima. To je moje pravo. Sve i da kupujem, neka takve stvari ostaju za mene. Jedna polovina mog srca je u Los Anđelesu, trećina je sad na Baliju. Moj terapeut tamo živi, na Baliju, tako je sve krenulo, slučajno. Mariju se jako dopao Bali, baš je uživao ovih mjesec dana tamo."

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Marija Šerifović povreda

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