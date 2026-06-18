Dara Bubamara svojevreno je otkrila kako je dobila nadimak

Izvor: M.M./ATAIMAGES

Dara Bubamara jedna je od najuspešnijih pjevačica na domaćoj sceni, čemu u prilog ide činjenica da je često i na listama najimućnijih, te da je, uprkos odrastanju u siromaštvu uspjela da izgradi više nego uspješnu karijeru.

Podsjetite se kako je izgledala sa samo 13. godina, na prvom nastupu:

Vidi opis Kako je Radojka postala Dara Bubamara: Ovo je istina o nadimku, probali da joj zabrane da se tako predstavlja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ipak, ni ona, kako i mnoge druge zvijezde, nije prošla bez spoticanja i osporavanja. Mnogi i dan-danas pamte opasku Jelene Karleuše koja je jedno vrijeme sa Bubamarom bila na "ratnoj nozi" - "Kako Dara od Radojka".

Podsjetimo, pravo ime Dare Bubamare je Radojka Adžić, a jednom prilikom otkrila je porijeklo nadimka.

"Ja sam ime dobila po baki koja se zvala Radojka. Moja baka je umrla godinu dana pre nego što sam se ja rodila i tata je rekao da se ja zovem Radojka. Inače, u crkvenom kalendaru to ime ima značenje radosna, što ja i jesam. Nisam voljela kad sam bila mala pa mi neko kaže Radojka, znaš kako? Rada su me zvali svi. Međutim, sad poslije dužeg vremena, Dara Bubamara, pa je bilo Dara - Rada šatrovački, pa su počeli kao Radojka. Meni je to toliko postalo simpatično. Ja sad toliko volim što se zovem kao moja baka i toliko sam ponosna, sada da se zovem i Persida, ja sam bre, zvjezdetina, šta mi mogu? Imala sam tu sreću da sam imala takav nadimak, da je to stvarno bilo nešto posebno", rekla je Dara, koja je karijeru počela u bendu Bubamara.

Podsjetite se kako je tada izgledala:

Vidi opis Kako je Radojka postala Dara Bubamara: Ovo je istina o nadimku, probali da joj zabrane da se tako predstavlja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 11 11 / 11

Inače, pjevačica je široj javnosti postala poznata kao Dara Bubamara zahvaljujući bendu "Dara Bubamara Šou Bend", iako je njen nadimak "Bubamara" nastao mnogo ranije, zbog kostima. Sve je počelo kada je još sa sedam godina učestvovala u "Muzičkom toboganu" kod Minje Subote, da bi potom nekoliko mjeseci kasnije odnela pobedu i na "Zmajevim dječjim igrama", gde je predstavljala Vojvodinu pjesmom "Svjetski fol rokenrol".

"Pojavila sam se u kostimu bubamare, koji sam pozajmila od drugarice. Tada mi nije bilo ni u malom mozgu da će me jednog dana cijela nacija zvati Dara Bubamara", ispričala je Rada.

Izvor: printscreen/youtube/ Zvezde Granda

Međutim, nakon razlaza sa bendom, došlo je do problema, te su čak pokušali i da joj zabrane da se tako prestavlja.

"Ne, nisu dali čak ni to, nego pošto su mene ljudi zvali Dara Bubamara, ja sam stavila Dara Rada. Međutim ja sam znala da će oni svi reći Dara Bubamara, što je normalno. Ali ja sam stavila tako na kasetu, međutim, kad sam izdala taj album, oni su se raspali. Snimili su neku pjesmu bez veze nakon koje su se raspali. Siniša je otišao u Švedsku da živi, neki nisu živi pa ne bih ni da ih pominjem, neki su se snašli ali se ne bave muzikom. I onda sam samostalno snimala "Želja moja", pa onda sam snimila "Ja neću da ga vidim", "Dunav", "Niti me ljubiš" i tako dalje. Onda je počeo i menadžer da mi pravi probleme i on se isto uzvezdio, pa to je bilo strašno. Počeo da me vuče unazad u smislu da mu kažem brate pravi tu vizu, da se radi. Ja sam iz Novog Sada, rođena na novosadskom asfaltu, ali su moji roditelji iz Bosne. Ja sam ti teška energija kad se to poklopi, to je ludilo. On je mene usporavao, vukao me malo unazad a pritom dobijao pola novca. Ja sam to cijenila kao mi smo počeli zajedno. Nikada nisam gledala pare, ja da sam gledala pare, ja bih bila multimilijarderka, međutim ja sam davala šakom i kapom, nema veze, zato mi je Bog dao sina takvog i da smo živi i zdravi, ništa mi drugo ne zanima", govorila je Rada ranije za Telegraf podkast i dodala:

"Nije prijatno, mlada djevojka, ti to sve slušaš kako oni tebe potcjenjuju. Znaš koliko je to noževa u mojim leđima, zabodeno. Pošto sam uvijek bila sigurna u sebe ja mu kažem: "Da, ali možda ću da budem jako visoko" i on kao ne vjerujem ali dobro. Prošlo godnu dana, op, Dara ima Vero nevero, Polje jagoda, Zidovi... da bi me negde sreo i rekao: "Čestitam ti". Pošteno".