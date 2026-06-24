Anđelina Džoli iskreno o strahu od smrti: Djecu pripremam na svoje odsustvo

Anđelina je oduvijek bila otvorena o svojim medicinskim iskustvima, koristeći svoju priču da osnaži druge i podigne svijest o ovoj bolesti.

Izvor: Instagram/tianweizhang

Anđelina Džoli ima novi film pod nazivom "Kutur" ("Couture"), u kojem tumači ulogu režiserke koja se suočava sa dijagnozom raka dojke. Ova priča će biti bolno poznata mnogima koji su i sami prošli kroz borbu sa kancerom ili su bili podrška voljenoj osobi.

Jedna od onih koji i te kako mogu da se poistovete sa ovom temom jeste i sama Anđelina, čija je majka, Maršelin Bertran, tragično preminula 2007. godine u 56. godini usljed komplikacija izazvanih rakom jajnika i dojke. Anđelinina baka po majci takođe je preminula od raka jajnika.

Kao što je javnosti poznato, Anđelina nosi mutaciju "oštećenog" gena BRCA1, što znači da je njen rizik da tokom života oboli od raka dojke i jajnika daleko veći nego kod prosječne osobe, piše Y!Entertainment. Ona je ove informacije javno podijelila u autorskom tekstu za Njujork tajms 2013. godine, otkrivši da su joj ljekari procijenili rizik od raka dojke na 87 odsto, a od raka jajnika na 50 odsto. U istom eseju otkrila je da se podvrgla preventivnoj dvostrukoj mastektomiji, dok je 2015. godine podijelila vest da je uklonila i jajnike i jajovode.

"Vrijeme ističe"

Anđelina je oduvijek bila otvorena o svojim medicinskim iskustvima, koristeći svoju priču da osnaži druge i podigne svijest o ovoj bolesti. Sada, tokom promocije filma "Kutur", progovorila je o emocijama i teškim razgovorima koje je ova tema ponovo pokrenula u njoj.

"Čovjek se uozbilji kada shvati – baš kao što ljekar kaže u filmu – da ćemo svi umrijeti i da niko od nas nije ovdje zauvijek", rekla je u novom intervjuu za Varajeti, osvrćući se na sopstvenu smrtnost. "S obzirom na to da sam rano izgubila majku i da nikada nisam upoznala baku, nikada nisam živjela sa osjećajem da ću imati dug život. Već sam prešla godine u kojima je mojoj majci uspostavljena dijagnoza. Ponekad se borim sa osjećajem da ne mogu da živim u trenutku jer imam stalnu potrebu da grizem i žurim, misleći da vrijeme ističe."

Njne izgled tokom jednog od posljednjih pojavljivanja zabrinuo je mnoge:

Anđelina je posebno istakla da je njena zabrinutost oko životnog vijeka uticala i na to kako je vaspitavala svojih šestoro djece – Medoksa (24), Paksa (22), Zaharu (21), Šajlo (20) i sedamnaestogodišnje blizance Noksa i Vivijen – koje je dobila u braku sa bivšim mužem Bredom Pitom.

"Svoju djecu vaspitavam tako da ih praktično pripremam na moje odsustvo, a ne toliko na to da ću postati baka", izjavila je ona za ovaj medij. "To je ono što se dešava kada smrt posmatrate kao realnost."

U drugom nedavnom intervjuu za magazin Hello, Anđelina je rekla da joj je film "Kutur" pomogao da sa svojim kćerkama pokrene važne razgovore o raku dojke i uticaju koji ova bolest može imati na život.

"Ovo je veoma lično za mene... Naravno da sam ranije malo pričala sa njima o tome, ali sama činjenica da im kažem da film izlazi i naš razgovor o tome čemu se radi – sve nas je to uvuklo u priču o genu, o tome da li ga možda i one imaju, kako se medicina mijenja, kako živimo život i o svim onim stvarima koje bi mogle da se dese, a kojih ne treba da se plašimo", rekla je ona i dodala: "Svi mi prolazimo kroz nešto u životu."

Pogledajte njene slike sa djecom i bratom:

"Svi smo mi na neki način stavljeni pred izazove i svi imamo izbor kako ćemo tome pristupiti", nastavila je Anđelina. "Takođe, moramo da naučimo kako da se oslonimo jedni na druge i da znamo da nismo jedini koji prolaze kroz teške trenutke," zaključila je.

(Mondo.rs)