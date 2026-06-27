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Imala 12 godina kad je ostala bez majke: Ovako izgleda kćerka Silvane Armenulić

Imala 12 godina kad je ostala bez majke: Ovako izgleda kćerka Silvane Armenulić

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Zvijezda narodne muzike, Silvana Armenulić, koja je tragično nastradala u saobraćajnom udesu 1976. godine, iza sebe je ostavila nasljednicu Gordanu, iz braka sa Radmilom Armenulićem.

Kćerka Silvane Armenulić Izvor: Printskrin/ Youtube/ ekrem milic

Gordana je u trenutku majčine pogibije imala svega 12 godina, a nerijetko je naglašavala koliko joj je odrastanje bez nje bilo mučno i izuzetno teško.

Gostujući svojevremeno u emisiji "Exploziv", Gordana se prisjećala kako ju je poznata pjevačica stalno vodila sa sobom gdje god je bila u mogućnosti, te su izgradile izuzetno čvrstu i blisku vezu.

- Stvarno me je vodila svuda sa sobom kad god je mogla. Nikada nije dozovoljavala da je neko šminka, da joj neko namješta frizuru. Uvijek je voljela sve sama da odradi. Bila sam pored nje dok je sve to radila i uživala sam - ispričala je kćerka Silvane Armenulić.

Ovako ona izgleda:

Takođe je dodala da su uživale u zajedničkim trenucima u kuhinji, a otkrila je i čime se danas bavi.

- Voljela sam zajedno sa njom da kuvam, da pravim pečurke. Njen otac, moj deda je bio poslastičar, tako da je ona sjajno pravila kolače. Učila sam od nje – istakla je nasljednica slavne umjetnice, koja se danas opredijelila za prosvetu i radi kao profesor matematike.

Mnogobrojni obožavaoci često ističu da je Gordana od majke naslijedila nevjerovatnu ljepotu i da izuzetno liči na nju.

(Kurir, MONDO)

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Silvana Armenulić

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