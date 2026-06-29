Kasandra i Luis David zajedno nakon 34 godina: Ona izgleda nikad ljepše, glumac šokirao izgledom (Foto)

Koraima Tores i Osvaldo Rios sreli su se u Dubaiju nakon tri decenije.

Izvor: Printscreen

Glumci Koraima Tores i Osvaldo Rios, čuveni par iz legendarne serije „Kasandra“, sreli su se u Dubaiju nakon više od tri decenije kako bi primili prestižnu nagradu. Međutim, svi pričaju samo o tome koliko se danas razlikuju.

Dok prelijepa Koraima u šestoj deceniji sija, izgleda prirodno i nikad ljepše, njen partner iz serije je šokirao javnost. Mnogi komentarišu da je Osvaldo pretjerao sa botoksom i estetskim operacijama, zbog čega mu je lice ukočeno i potpuno neprepoznatljivo.

Osvaldo se oglasio na svom Instagram profilu uz snimak sa Koraimom sa same dodjele:

"Želim da se zahvalim dr Basemu, osnivaču nagrade ‘Top Humanity Leaders Award’, Al Halifi Bin Zajedu Al Nahjanu i svim divnim i predivnim ljudima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na ovoj časti. Dijelim sa vama svoj govor zahvalnosti pun ljubavi i prije svega zahvalnosti.

Ovu nagradu posvećujem svojoj drugoj otadžbini Venecueli, zemlji koja me je primila sa ljubavlju da snimim telenovelu ‘Kasandra’, a koja trenutno prolazi kroz veoma bolnu krizu nakon zemljotresa.

Mojoj drugoj majci Deliji Fijaljo (neka počiva u miru), autorki ‘Kasandre’ (bez nje ova telenovela nikada ne bi postojala), kao i zemlji koja me je rodila, mojoj domovini Portoriku i svim Portorikancima", napisao je Osvaldo.

(Mondo.rs)