Godinama nije znala da joj je Stiven Tajler otac: Jedan koncert otkrio porodičnu tajnu koja je promijenila njen život

Američka glumica Liv Tajler (49) je na neobičan način otkrila da je njen otac legendarni rok muzičar Stiven Tajler.

Izvor: w87 / Zuma Press / Profimedia

Liv Tajler je rođena 1. jula 1977. godine u Njujorku kao Liv Rundgen, kao ćerka američke pjevačice i modela Bebe Buel i muzičara Toda Rungrena, člana benda Utopia.

Međutim, zvijezda trilogije “Gospodar prstenova” nije znala je njena majka imala kratku romansu sa Stivenom Tajlerom krajem 1976. godine i da je ona zapravo rođena kao plod te veze.

Tod je prihvatio ulogu oca maloj Liv, a po dogovoru sa njenom majkom, htjeli su da joj saopšte ko joj je pravi otac kada napuni 18 godina.

Istinu o biološkom ocu saznala slučajno

Pjevačica je istinu o svom biološkom ocu otkrila ranije, i to ne od majke i Toda, već sasvim slučajno.

Imala je 8 godina kada je pratila koncert grupe Aerosmit i primijetila je njegovu drugu kćerku, 17 mjeseci mlađu od Liv, Miju i nevjerovatnu fizičku sličnost sa njom.

"Shvatila sam sve jer sam izgledala kao on. Imam i sestru Miju koja je godinu dana mlađa od mene i vidjela sam je kako stoji do pozornice na njegovom koncertu i mislila sam da gledam u svoju blizankinju. Izgledala je doslovno kao ja. Pogledala sam majku, a ona je imala suze u očima. Tada mi je sve bilo jasno', rekla je Liv.

Nakon koncerta pitala je svoju majku i ona joj je potvrdila da su njene sumnje tačne. Liv Tajler je kasnije priznala da je osjetila veoma duboku vezu sa ocem čim ga je upoznala i razvili su blizak odnos.

"Kad sam saznala da je Stiven moj otac, to je bio jako važan trenutak, gotovo duhovan’, priznala je Liv jednom prilikom.

Godine 1991. odlučila je da uzme očevo prezime i tako postala, danas svima poznata, Liv Tajler. Liv Tajler se jednom pojavila u spotu za pjesmu "Crazy" grupe Aerosmit 1993. godine, a drugi put kad su izvodili pjesme u filmu Armagedon 1998. u kojem je Liv tumačila ulogu.

Bizaran odnos

Odnos Liv i Stivena često je punio naslovne strane svjetske štampe zbog svoje bizarnosti. Naime, osim što su više puta snimljeni kako se ljube u usta na crvenom tepihu, jedna izjava Stivena Tajlera pamtiće se zauvijek.

Naime, novinar Gavin Edvards jedan je od najuspješnijih autora New York Timesa, napisao je 13 knjiga, a u jednoj od njih se bavio otkrivenim tračevima, mitovima i misterijima svijeta slavnih koje su do tada najviše uzburkale svijet. Među raznim pričama, našla se i ona Stivena Tajlera.

Izvor: STAN HONDA / AFP / Profimedia

"Smatra li Stiven Tajler prikladnim osjećati privlačnost prema svojoj kćerki Liv?', glasilo je pisanje u njegovoj knjizi.

"To je jedno od pitanja koje ćete posljednje pitati u intervjuu, u slučaju da se sagovornik uvrijedi ili spusti slušalicu. Ali, kada sam to pitao Tajlera on je odgovorio: 'Da, naravno'."

"Kako da oca ne privlači njegova kćerka? Pogotovo kada je ona spoj između njega i žene koju je oženio? Osim ako je riječ o ružnom muškarcu, otac će uvijek osjećati seksualnu privlačnost prema svojoj kćerki, na nekom nivou', rekao je Stiven. '

Dakle, tvrdite da se incest temelji na sujeti?', upitao ga je Gavin.

"Da, naravno. Postoji određen nivo narcizma u incestu. Muškarac mora biti u potpunosti iskren prema sebi i može to vidjeti. Međutim, pravi muškarac zna da je to mjesto na koje se nikada ne zalazi. Umjesto toga, govori svojoj kćerki koliko je prelijepa i koliko je dragocjeno Božje dijete. Postoje načini za ljubav, a da se ne vodi ljubav. Napisao sam 'Janie's Got a Gun' o očevima koji ne znaju tu razliku", zaključio je pjevač.

Liv Tajler održava i blizak odnos sa Rundgrenom.

"Tako sam mu zahvalna, imam toliko ljubavi prema njemu. Znate, kad me grli osjećam se kao da mi je tata. A on je vrlo zaštitnički nastrojen i jak."

(Žena.blic/ MONDO)