Kćerka Nenada Jezdića krenula očevim stopama: Vasiliju ćemo gledati u seriji "Branilac"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Nasljednica Nenada Jezdića u seriji "Branilac"

Kćerka Nenada Jezdića Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Kćerka Nenada Jezdića, Vasilija Jezdić, studentkinja je Fakulteta dramskih umjetnosti na klasi Dragana Petrovića Peleta.

Studije je poslije višegodišnjeg školovanja u inostranstvu, upisala 2023. godine, a malo ko zna kako ona izgleda.

Vasiliju Jezdić publika će imati prilike da gleda u novoj sezoni serije "Branilac", a banjalučki glumac Boris Šavija je objavio na Instagramu fotografiju sa njom uz koju je napisao:

-Moja televizijska kćerka Vasilija Jezdić i ja snimamo novu sezonu "Branioca". Mogu vam reći da je to divna djevojka i, iako je još studentkinja, već je sjajna glumica. Iver nije pao daleko od klade.

Pogledajte kako izgleda Vasilija:

Pogledajte slike iz serije "Branilac":

(Blic, MONDO)

Tagovi

Nenad Jezdić kćerka djeca poznatih

