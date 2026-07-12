Slavna manekenka (53) rekla "da" nakon 25 godina veze i troje djece: Svet brujao o nevjerstvu, ona sve oprostila

Vijest o tome da se jedna od najlepših manekenki Eva Hercigova udala za dugogodišnjeg partnera obišla je svijet.

Izvor: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

Jedna od najslavnijih supermodela devedesetih i ranih 2000-ih, Eva Hercigova (53), koja je svjetsku slavu stekla zahvaljujući legendarnoj kampanji za "Vonderbra" (Wonderbra), udala se za italijanskog preduzetnika Gregorija Maršaja nakon 25 godina zajedničkog života.

Par je izrekao bračne zavjete u subotu, 11. jula, u Torinu, a vjenčano slavlje održano je u tri dela.

Crkveno vjenčanje održano je u crkvi San Vito, koja je bila ukrašena mladinim omiljenim cvijećem - bijelim i breskvastim ružama. U skladu s tradicijom, Evu je do oltara dopratio njen otac. Za ovu priliku nosila je boho haljinu midi dužine francuske modne kuće "Lanvin" (Lanvin), uz sandale ukrašene nježnim mašnama. Romantičan izgled upotpunila je elegantnom podignutom frizurom i klasičnim buketom od bijelog cvijeća.

Gregorio Maršaj stigao je neposredno prije ceremonije u automobilu Aston Martin V8, u pratnji trojice zajedničkih sinova - 18-godišnjeg Džordža, 15-godišnjeg Filipa i 12-godišnjeg Edvarda. Intimna ceremonija završila se pomalo neočekivano, jer je mladence pri izlasku iz crkve dočekala kiša.

Nakon crkvenog obreda, Eva Hercigova i Gregorio Maršaj uputili su se u palatu Palaco Karinjano (Palazzo Carignano) u centru Torina, gdje je održano građansko vjenčanje. Proslava je završena zdravicom uz šampanjac i svadbenim prijemom u poznatom torinskom restoranu Del Kambio (Del Cambio).

Vijest o njihovom vjenčanju pojavila se još u maju, kada je otkriveno da će se par vjenčati 11. jula, nakon četvrt veka zajedničkog života i troje djece. Informacija je postala javna nakon što je Grad Torino objavio zvanično obaveštenje o sklapanju braka.

Svijet brujao o prevari

Eva Hercigova i Gregorio Maršaj upoznali su se 2001. godine u primorskom mjestu Varigoti, u italijanskoj regiji Liguriji. Manekenka, koja je prethodno bila u braku sa bubnjarom grupe Bon Džovi, Tikom Toresom, tamo je ostala zbog prekida avio-saobraćaja nakon terorističkih napada 11. septembra.

Od tada su nerazdvojni i zajedno su prošli kroz brojne životne izazove, uključujući i medijske natpise o navodnoj nevjeri italijanskog preduzetnika. Godine 2011. paparaci su Maršaja u Pragu fotografisali u društvu druge žene. Hercigova je ipak odlučila da ostane uz njega i kasnije je u televizijskoj emisiji priznala da je to učinila "zbog djece".

Porodica joj je oduvijek bila na prvom mjestu, a njihovo vjenčanje simbolizuje novo životno poglavlje nakon godina u kojima su zajedno prebrodili brojne lične izazove.

"Nisam obožavateljka brakova. Za mene je veza nešto što živi i razvija se, a brak zaustavlja taj razvoj. Volim da budem sama, volim i da neko vodi računa o meni, ali volim i da znam da mogu da odem u bilo kom trenutku," rekla je ona svojevremeno.

Pogledajte zašto Eva važi za jednu od najlepših manekenki na svijetu: