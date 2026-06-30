Udala se najljepša djevojčica na svijetu: Rekla "da" slavnom DJ-u, a ljudi i dalje ne mogu da skinu pogled sa nje

Tilan Blondo, nekada "najljepša djevojčica svijeta" stala je na ludi kamen

Izvor: Instagram/thylaneblondeau

Slavna manekenka Tilan Blondo koja je svojevremeno dobila nadimak "najljepša djevojčica svijeta" izgovorila je sudbonosno "da" francuskom DJ-u Benu Atalu tri mjeseca nakon vjeridbe.

Čuvena ljepotica blistala je u jednostavnoj vjenčanici ne skidajući osmeh sa lica, a na intimnoj proslavi bili su samo najuži članovi porodice i bliski prijatelji koji su je i tagovali na fotografijama, te se tako i saznalo za vjenčanje.

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Čestitke se samo rjeđaju, a mnogima je nevjerovatno da je nekadašnji najtraženiji dječji model sada postala "gospođa Atal".

Podjsetimo, par se vjerio prije njekoliko meseci u Grčkoj, a di-džej ju je zaprosio prstenom sa dijamantom, vrijednim preko 30.000 funti.

Imperiju izgradila sa šest godina

Inače, Tilan je postala svjetski poznat model sa samo šest godina, kada su njene fotografije preplavile medije, a ona preko noći postala senzacija.

In 2006 at 6yo Thylane Blondeau was dubbed “The Most Beautiful Girl in the World”…



Weird Title to give a 6yo but they May have been on to Something…pic.twitter.com/QQnnPneg0z — (@Emilio2763)June 29, 2026

Njena majka dugo je bila njen agent, što je dovelo do kontroverznog fotografisanja za Vog, gdje je sa samo 6 godina pozirala sa teškom šminkom i u odjeći koja je neprikladna za njen uzrast.

U isti mah, Tilan je kasnije priznala da se teško nosila sa titulom "najljepše djevojčice svijeta", te je odbijala da je to definiše.

"Ljudi su mi govorili da sam najljepša djevojčica na svijetu, a ja sam mislila: 'Nisam, samo želim da se igram sa svojim ajpedom.' I danas mi mnogi govore isto, a ja i dalje tvrdim da sam samo obična djevojka", zaključuje Tilan.

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