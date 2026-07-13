Glumac im bio alibi: Kako je Harison Ford krio dvije decenije mlađu ljubavnicu od javnosti

Harison Ford slavi 84. rođendan, a njegova veza sa Kalistom Flokhart otkriva zanimljive detalje.

Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock

Slavni glumac Harison Ford danas slavi 84. rođendan. Prednost ovaj put dajemo njegovoj ljubavnoj priči sa 22 godine mlađom čuvenom glumicom Kalistom Flokhart. Poznati par brak drži daleko od očiju javnosti, ali se ipak znaju brojni detalji o njihovoj vezi.

Ljubav Kaliste Flokhart i Harisona Forda nije počela na najbolji način ali se pretvorila u lijepu priču.

Čuvena Ali Mekbil iz istoimene serije koju je rado pratila i publika u Srbiji i Han Sol iz kultnog serijala "Ratova zvijezda" upoznali su se 2002. godine na dodjeli Zlatnog globusa u Los Anđelesu. Glumac je u to vrijeme još bio u braku sa drugom suprugom Melisom Matison iako je godinu dana ranije prekinuo zajednički život sa njom.

Podsjetimo, Harison Ford se 1983. oženio Melisom sa kojom je dobio kćerku Džordžiju i sina Malkolma, a 2004. se razveo od nje. Od 1964. do 1979. bio je u braku sa Meri Markvard, sa kojom ima sinove Bendžamina i Vilarda.

Simpatije između Kaliste i Forda brzo buknule, počeli su vezu, ali nisu željeli da to odmah saopšte javnosti, pa je sa njima na početku romanse izlazio na večere i glumac Džejms Marsden, koji se predstavljao kao Kalistin partner. Marsden je detalje skrivanja otkrio 2013. za magazin "Plejboj".

Međutim, Ford nije mogao da dugo ćuti o ljubavi sa Kalistom.

"Zaljubljen sam. Romantična ljubav nešto je što svako želi u životu. Srećan sam što sam se ponovo zaljubio", izjavio je čuveni Indijana Džouns 2003. godine.

Na Dan zaljubljenih 2009. godine glumac je zaprosio Kalistu na odmoru na kojem je bio i njen sin Lajam Flokhart kog je glumica usvojila prije veze sa Fordom. Vjenčali su se u junu 2010. godine, on je sudbonosno "da" rekao u farmerkama, a ona u običnoj bijeloj haljini.

Mnogi su komentarisali i komentarišu razliku u godinama među njima, a o tome je glumica rekla sljedeće: "Stalno zaboravljam da je on 22 godine stariji od mene. To uopšte ne utiče na našu vezu. Obožavam kako izgleda ujutru kada se probudi. Nije zgodan, više sladak. Izgleda poput dječaka".

Ni godine ni bilo šta drugo... ništa nije osujetilo ljubav glumaca. Ima li neke posebne tajne, pitaju se mnogi, a Ford odgovara: "Ne pričajte! Klimajte glavom".

(Glossy/ MONDO)