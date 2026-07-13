Ljudi povraćali i padali u nesvijest na koncertu Džej Zija! Nastao opšti stampedo, reagovala Hitna pomoć

Džej Zi se našao u neprijatnoj situaciji nakon što je završno veče njegove serije koncerata na stadionu Janki proteklo u haosu.

Izvor: Youtube printscreen / DorkyCabello/Debby Wong/Shutterstock

Na završnom koncertu repera Džej Zija na Jenki stadionu, umjesto muzičke večeri za pamćenje, nastao je potpuni haos i metež!

Stotine ljudi bez ulaznica pokušale su nasilno da uđu, zbog čega je koncert kasnio gotovo četiri sata, a ispred stadiona odigrale su se dramatične scene u kojima su neki fanovi, prema izvještajima, padali u nesvijest i povraćali.

Snimci su se vrlo brzo prošili mrežama:

Use this too and make sure to tag@Ticketmaster@RocNationin your news story . They locked every gate except one and had 10K people passing out and fainting on line for 5 HOURS . The cop said that they would let people in 1 by 1 and never let one person in Complete shit show .pic.twitter.com/pJxkXgjKjT — TMPodcast (@TMPodcast23)July 13, 2026

Organizatori su brzo reagovali, i objavili zajedničko saopštenje u kojem su naveli da su "stotine pojedinaca u velikim grupama bez ulaznica nasrnule na posjetioce koji su imali karte, pri čemu su neki uspjeli da probiju obezbjeđenje". Zbog toga su ulazi bili zatvoreni dok su nadležne službe stavljale situaciju pod kontrolu.

U saopštenju se ističe da su kapije kasnije ponovo otvorene pažljivo i postepeno, uz nadzor njujorške policije, kako bi se obezbedila sigurnost svih prisutnih. Organizatori su zahvalili policiji i obezbeđenju stadiona što su bezbednost publike stavili na prvo mjesto.

Pogledajte još kadrova ispred stadiona:

Haos na koncertu Džej Zija Izvor: Youtube / CBS New York

Fanovi koji su imali ulaznice opisivali su zbunjenost i frustraciju dok su satima čekali da uđu. Rozalin Glover iz Atlante ispričala je za Ajvitnes njuz da je bila šokirana onim što se dešavalo.

"Stigle smo malo poslije osam uveče i krenule ka ulazu broj 2, gdje su ljudi jednostavno pohrlili. Nastao je stampedo. Ljudi su prolazili pored obezbjeđenja bez ikakve provere i ulazili na stadion."

Dodala je da je izgledalo kao da se osoblje na ulazu broj 4 zabavlja situacijom, jer su se "smijali i "ismijavali" ljude koji su imali ulaznice.

yankee stadium & ticketmaster should be doing a mass refund for Jay-Z’s night 3 show. we have been standing out here since 7pm with no answers from staff or security! there are fans passing out, throwing up, and experiencing panic attacks. this is inhumane and inconsiderate.pic.twitter.com/sgXxXl04J0 — imani (@Mani_Reese06)July 13, 2026

Ljudi padali u nesvijest i povraćali

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju hiljade ljudi koji su dugo nakon zakazanog početka koncerta u 20 časova čekali ispred stadiona.

U objavama su opisivane scene u kojima su ljudi padali u nesvijest, povraćali i pozivali Hitnu pomoć.Jedan korisnik društvenih mreža opisao je prizore kao "ludačke, nehumane i veoma opasne", dok je drugi tvrdio da je "stotine fanova ušlo besplatno" pre nego što su kapije zaključane.

Specijalna gošća - Rijana

Za to vrijeme, reper je izvodio svoje najveće hitove, a pravi delirijum u publici nastao je kada je kao specijalna gošća ušetala Rijana, koja već godinama pravi pauzu od muzičke karijere.

U posljednje vrijeme sve su češća šuškanja da je pjevačica ponovo u blagoslovnemom stanju, a da li je to tako prosudite sami:

Rijana gost na koncertu Džej Zija Izvor: Youtube / Dorky Cabello

Još slika repera sa porodicom pogledajte u galeriji:



