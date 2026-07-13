Organizatori manifestacije "Ljeto u gradu 2026" otkazali su koncert Alena Islamovića zbog nastupa u Srbiji!

Izvor: Youtube / K1

Pjevač Alen Islamović oglasio se nakon što je njegov nastup, planiran u okviru manifestacije "Ljeto u gradu 2026" u Zavidovićima, otkazan zbog koncerta koji je održao 11. jula u Kraljevu.

Organizacioni odbor manifestacije saopštio je da je odluka doneta nakon konsultacija, uz obrazloženje da je Islamovićev nastup u Srbiji na Međunarodni dan sjećanja na Srebrenicu ocijenjen kao neprimjeren, zbog čega, kako su naveli, pjevaču nije mesto na manifestaciji koju organizuje Grad Zavidovići.

Nakon toga, Islamović se obratio javnosti i uputio izvinjenje porodicama žrtava i građanima Bosne i Hercegovine.

Saopštenje vam prenosimo u cijelosti:

- Poštovani građani Bosne i Hercegovine, a posebno preživjeli i porodice žrtava u Srebrenici,

Obraćam vam se povodom mog nedavnog nastupa u Kraljevu, koji se održao 11. jula, na dan kada se Bosna i Hercegovina, ali i cijeli civilizovani svijet, prisjećaju genocida u Srebrenici.

Želim biti potpuno otvoren i iskren pred svima vama: održavanje koncerta na ovaj bolni datum je moj veliki propust i nepromišljena greška. Iako se datumi turneja i nastupa često ugovaraju mjesecima unapred od strane organizatora i menadžmenta, to me ni na koji način ne amnestira od moje lične odgovornosti. Kao čovjek koji je rođen i odrastao u ovoj zemlji, morao sam lično proveriti kalendar, obratiti pažnju na ovaj datum i insistirati na pomeranju ili otkazivanju nastupa.

Vidi opis Oglasio se Alen Islamović nakon otkazanog koncerta u Bosni: "To je moja greška, žao mi je što sam ih povrijedio" Alen Islamović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube / K1 Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ATA Images/ Antonio Ahel Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Pink TV/Screenshot Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

- Duboko sam svjestan da je moj postupak poslao pogrešnu poruku i povredio one koji tuguju.

Moja povezanost sa Bosnom i Hercegovinom, mojim rodnim Bihaćem i našim narodom je duboka i neraskidiva. Ja sam svestan kroz šta je sve prošao moj Bihać i kroz šta su prošle porodice, pa čak i moja vlastita. Ta bol mi je zauvek ugravirana u srce.

Ovim putem upućujem svoje najdublje i najiskrenije izvinjenje majkama Srebrenice, porodicama žrtava i svim građanima Bosne i Hercegovine. Moja namera nikada nije bila nepoštovanje, već ono u što cijeli život verujem - da kultura i muzika povezuju ljude, šire razumevanje i grade mostove među nama.

Svi smo mi samo ljudi i kao takvi, nažalost pravimo greške, ali je najbitnije iz tih grešaka nešto naučiti. Čovjek uči dok je živ, pa tako i ja u svojoj 69. godini.

Uz duboki naklon i večno poštovanje prema svim žrtvama".